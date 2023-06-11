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Безглагольная птичность, опытная кура и другие из "Когда я стану великаном"

Безглагольная птичность, опытная кура и другие из "Когда я стану великаном" - РИА Новости, 11.06.2023

Безглагольная птичность, опытная кура и другие из "Когда я стану великаном"

45 лет назад состоялась премьера фильма "Когда я стану великаном" — советской экранизации французской пьесы "Сирано де Бержерак". Только главными героями ленты стали не французские гвардейцы, а обычные школьники, и печальный финал трагедии превратился в трогательную сцену без слов.

2023-06-11T12:00

2023-06-11T12:00

2023-06-11T23:46

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Безглагольная птичность, многоопытная кура и другие герои "Когда я стану великаном" 45 лет назад состоялась премьера фильма "Когда я стану великаном" — советской экранизации французской пьесы "Сирано де Бержерак". Только главными героями ленты стали не французские гвардейцы, а обычные школьники, и печальный финал трагедии превратился в трогательную сцену без слов. audio/mpeg

Безглагольная птичность, многоопытная кура и другие герои "Когда я стану великаном" 45 лет назад состоялась премьера фильма "Когда я стану великаном" — советской экранизации французской пьесы "Сирано де Бержерак". Только главными героями ленты стали не французские гвардейцы, а обычные школьники, и печальный финал трагедии превратился в трогательную сцену без слов. audio/mpeg

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