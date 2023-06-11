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Безглагольная птичность, опытная кура и другие из "Когда я стану великаном"
Безглагольная птичность, опытная кура и другие из "Когда я стану великаном" - РИА Новости, 11.06.2023
Безглагольная птичность, опытная кура и другие из "Когда я стану великаном"
45 лет назад состоялась премьера фильма "Когда я стану великаном" — советской экранизации французской пьесы "Сирано де Бержерак". Только главными героями ленты стали не французские гвардейцы, а обычные школьники, и печальный финал трагедии превратился в трогательную сцену без слов.
2023-06-11T12:00
2023-06-11T12:00
2023-06-11T23:46
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Безглагольная птичность, многоопытная кура и другие герои "Когда я стану великаном"
45 лет назад состоялась премьера фильма "Когда я стану великаном" — советской экранизации французской пьесы "Сирано де Бержерак". Только главными героями ленты стали не французские гвардейцы, а обычные школьники, и печальный финал трагедии превратился в трогательную сцену без слов.
audio/mpeg
Безглагольная птичность, многоопытная кура и другие герои "Когда я стану великаном"
45 лет назад состоялась премьера фильма "Когда я стану великаном" — советской экранизации французской пьесы "Сирано де Бержерак". Только главными героями ленты стали не французские гвардейцы, а обычные школьники, и печальный финал трагедии превратился в трогательную сцену без слов.
audio/mpeg
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Как это по-русски, Подкаст
Безглагольная птичность, опытная кура и другие из "Когда я стану великаном"
45 лет назад состоялась премьера фильма "Когда я стану великаном" — советской экранизации французской пьесы "Сирано де Бержерак". Только главными героями ленты стали не французские гвардейцы, а обычные школьники, и печальный финал трагедии превратился в трогательную сцену без слов.