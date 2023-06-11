Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США и Европе не уточняют, каким они представляют наступление Киева - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/ukraina-1877479367.html
СМИ: в США и Европе не уточняют, каким они представляют наступление Киева
СМИ: в США и Европе не уточняют, каким они представляют наступление Киева - РИА Новости, 11.06.2023
СМИ: в США и Европе не уточняют, каким они представляют наступление Киева
В США и ЕС признают, что вытеснение всех российских войск с Украины маловероятно, при этом до сих пор неясны условия "успешного" украинского наступления, от... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:06
2023-06-11T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
сергей шойгу
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_205:338:3071:1950_1920x0_80_0_0_3d0b7d6a992772a6228e0a548591aa3b.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В США и ЕС признают, что вытеснение всех российских войск с Украины маловероятно, при этом до сих пор неясны условия "успешного" украинского наступления, от которого может зависеть дальнейшая поддержка Киева, пишет газета New York Times. "В частном порядке американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение всех российских войск с оккупированной украинской земли маловероятно", - заявляет газета. Газета отмечает, что остается неясным, что именно США, Европа и Украина считают "успешным" контрнаступлением, от результатов которого будут зависеть дальнейшие обсуждения продолжения предоставления помощи Украине. В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.
https://ria.ru/20230610/kontrnastuplenie-1877403914.html
https://ria.ru/20230610/risk-1877344332.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_459:89:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa0bdd17e94ddf2c64098f4c45068a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, сергей шойгу, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сергей Шойгу, Евросоюз
СМИ: в США и Европе не уточняют, каким они представляют наступление Киева

NYT: в США и Европе не уточняют, каким они представляют "успешное" наступление Киева

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В США и ЕС признают, что вытеснение всех российских войск с Украины маловероятно, при этом до сих пор неясны условия "успешного" украинского наступления, от которого может зависеть дальнейшая поддержка Киева, пишет газета New York Times.
"В частном порядке американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение всех российских войск с оккупированной украинской земли маловероятно", - заявляет газета.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ
10 июня, 16:15
Газета отмечает, что остается неясным, что именно США, Европа и Украина считают "успешным" контрнаступлением, от результатов которого будут зависеть дальнейшие обсуждения продолжения предоставления помощи Украине.
В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления
10 июня, 04:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСергей ШойгуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала