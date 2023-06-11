СМИ: в США и Европе не уточняют, каким они представляют наступление Киева
NYT: в США и Европе не уточняют, каким они представляют "успешное" наступление Киева
© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В США и ЕС признают, что вытеснение всех российских войск с Украины маловероятно, при этом до сих пор неясны условия "успешного" украинского наступления, от которого может зависеть дальнейшая поддержка Киева, пишет газета New York Times.
"В частном порядке американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение всех российских войск с оккупированной украинской земли маловероятно", - заявляет газета.
Газета отмечает, что остается неясным, что именно США, Европа и Украина считают "успешным" контрнаступлением, от результатов которого будут зависеть дальнейшие обсуждения продолжения предоставления помощи Украине.
В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.