https://ria.ru/20230611/ukraina-1877479367.html

СМИ: в США и Европе не уточняют, каким они представляют наступление Киева

СМИ: в США и Европе не уточняют, каким они представляют наступление Киева - РИА Новости, 11.06.2023

СМИ: в США и Европе не уточняют, каким они представляют наступление Киева

В США и ЕС признают, что вытеснение всех российских войск с Украины маловероятно, при этом до сих пор неясны условия "успешного" украинского наступления, от... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T10:06

2023-06-11T10:06

2023-06-11T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

сергей шойгу

евросоюз

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В США и ЕС признают, что вытеснение всех российских войск с Украины маловероятно, при этом до сих пор неясны условия "успешного" украинского наступления, от которого может зависеть дальнейшая поддержка Киева, пишет газета New York Times. "В частном порядке американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение всех российских войск с оккупированной украинской земли маловероятно", - заявляет газета. Газета отмечает, что остается неясным, что именно США, Европа и Украина считают "успешным" контрнаступлением, от результатов которого будут зависеть дальнейшие обсуждения продолжения предоставления помощи Украине. В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.

https://ria.ru/20230610/kontrnastuplenie-1877403914.html

https://ria.ru/20230610/risk-1877344332.html

россия

украина

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, сергей шойгу, евросоюз