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Москвичей предупредили об ограничении входа на станцию метро "Спортивная" - РИА Новости, 11.06.2023
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16:31 11.06.2023 (обновлено: 17:01 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/sportivnaya-1877528387.html
Москвичей предупредили об ограничении входа на станцию метро "Спортивная"
Москвичей предупредили об ограничении входа на станцию метро "Спортивная" - РИА Новости, 11.06.2023
Москвичей предупредили об ограничении входа на станцию метро "Спортивная"
Южный вестибюль станции "Спортивная" на Сокольнической линии метро Москвы работает только на выход, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:31
2023-06-11T17:01
общество
москва
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Южный вестибюль станции "Спортивная" на Сокольнической линии метро Москвы работает только на выход, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы."Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии (1) работает только на выход. Северный вестибюль работает на вход и выход", - говорится в сообщении.Позднее дептранс сообщил, что вестибюли станции работают в обычном режиме.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичей предупредили об ограничении входа на станцию метро "Спортивная"

Южный вестибюль станции "Спортивная" метро Москвы работает только на выход

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на станции метро "Спортивная" в Москве
Сотрудники полиции на станции метро Спортивная в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники полиции на станции метро "Спортивная" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Южный вестибюль станции "Спортивная" на Сокольнической линии метро Москвы работает только на выход, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии (1) работает только на выход. Северный вестибюль работает на вход и выход", - говорится в сообщении.
Позднее дептранс сообщил, что вестибюли станции работают в обычном режиме.
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