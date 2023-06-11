https://ria.ru/20230611/sportivnaya-1877528387.html

Москвичей предупредили об ограничении входа на станцию метро "Спортивная"

Москвичей предупредили об ограничении входа на станцию метро "Спортивная" - РИА Новости, 11.06.2023

Москвичей предупредили об ограничении входа на станцию метро "Спортивная"

Южный вестибюль станции "Спортивная" на Сокольнической линии метро Москвы работает только на выход, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T16:31

2023-06-11T16:31

2023-06-11T17:01

общество

москва

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Южный вестибюль станции "Спортивная" на Сокольнической линии метро Москвы работает только на выход, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы."Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии (1) работает только на выход. Северный вестибюль работает на вход и выход", - говорится в сообщении.Позднее дептранс сообщил, что вестибюли станции работают в обычном режиме.

https://ria.ru/20230609/blagoustroystvo-1877139494.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва