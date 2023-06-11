https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1874754231.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T16:59

2023-06-11T16:59

2023-06-11T16:59

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 июня 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили попытку ВСУ атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота, который обеспечивает безопасность в районе пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Также отражены атаки на Донецком направлении в районе Времевского выступа. Продолжаются ожесточенные бои в районе Марьинки и Авдеевки.Параллельно ликвидированы 91 артиллерийский расчет, 109 районов скопления живой силы и техники, пункт управления, узел связи, два склада боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта. Средства ПВО сбили самолет Су-25, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракеу HARM, восемь беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 442 самолета, 238 вертолетов, 4571 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 1122 реактивные системы залпового огня, 9900 танков и других бронемашин, 5084 орудия полевой артиллерии и 10885 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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