Словакия уже не может оказывать значительную помощь Украине, заявил политик
Словацкий политик Пеллегрини: в стране уже нет ресурса для оказания военной помощи Украине
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 11 июн - РИА Новости. Значительной военной помощи Украине от Словакии уже не будет, но словацкая военная промышленность может извлечь выгоды из текущей ситуации, полагает бывший словацкий премьер-министр, глава партии Hlas Петер Пеллегрини в эфире словацкого телеканала RTVS в воскресенье.
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"Я не думаю, что Словакия может в будущем как-то особенно помочь Украине в военном отношении, у нас этого (ресурса - ред.) в значительном количестве уже нет", - сказал Пеллегрини.
В то же время, по его мнению, ситуация на Украине может положительно повлиять на развитие военной промышленности в Словакии.
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"Я никогда не скажу, что за пределы Словакии не уйдет ни одна пуля, потому что в Словакии есть компании, которые занимаются производством боеприпасов. Сегодня боеприпасы для Украины покупаются через централизованные европейские закупки, если мы не произведем их в Словакии, а за счет этого страна обеспечивает рабочие места и получает доход, так их произведут в соседней стране. Все равно это попадет туда, куда должно попасть", - сказал Пеллегрини.
По его словам, речь не идет только об Украине. "Опустошены склады по всей Европе, все армии будут восполнять оружейные системы и запасы, а это работа на 5-10 лет", - добавил политик.
В конце мая глава словацкого министерства обороны Мартин Скленар сообщал, что Словакия реагирует на запросы украинской стороны о той помощи, которая требуется, но это не быстрый и сложный процесс, каждая заявка оценивается отдельно.
Он отмечал, что со стороны Словакии была оказана значительная военная помощь украинской стороне и в будущем страна скорее будет "смотреть на какие-то более мелкие вещи".
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. Глава крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны.