https://ria.ru/20230611/slovakiya-1877570618.html

Словакия уже не может оказывать значительную помощь Украине, заявил политик

Словакия уже не может оказывать значительную помощь Украине, заявил политик - РИА Новости, 11.06.2023

Словакия уже не может оказывать значительную помощь Украине, заявил политик

Значительной военной помощи Украине от Словакии уже не будет, но словацкая военная промышленность может извлечь выгоды из текущей ситуации, полагает бывший... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T22:02

2023-06-11T22:02

2023-06-11T22:02

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словакия

украина

киев

петер пеллегрини

роберт фицо

миг-29

зрк с-300

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БРАТИСЛАВА, 11 июн - РИА Новости. Значительной военной помощи Украине от Словакии уже не будет, но словацкая военная промышленность может извлечь выгоды из текущей ситуации, полагает бывший словацкий премьер-министр, глава партии Hlas Петер Пеллегрини в эфире словацкого телеканала RTVS в воскресенье."Я не думаю, что Словакия может в будущем как-то особенно помочь Украине в военном отношении, у нас этого (ресурса - ред.) в значительном количестве уже нет", - сказал Пеллегрини.В то же время, по его мнению, ситуация на Украине может положительно повлиять на развитие военной промышленности в Словакии. "Я никогда не скажу, что за пределы Словакии не уйдет ни одна пуля, потому что в Словакии есть компании, которые занимаются производством боеприпасов. Сегодня боеприпасы для Украины покупаются через централизованные европейские закупки, если мы не произведем их в Словакии, а за счет этого страна обеспечивает рабочие места и получает доход, так их произведут в соседней стране. Все равно это попадет туда, куда должно попасть", - сказал Пеллегрини. По его словам, речь не идет только об Украине. "Опустошены склады по всей Европе, все армии будут восполнять оружейные системы и запасы, а это работа на 5-10 лет", - добавил политик. В конце мая глава словацкого министерства обороны Мартин Скленар сообщал, что Словакия реагирует на запросы украинской стороны о той помощи, которая требуется, но это не быстрый и сложный процесс, каждая заявка оценивается отдельно. Он отмечал, что со стороны Словакии была оказана значительная военная помощь украинской стороне и в будущем страна скорее будет "смотреть на какие-то более мелкие вещи". В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. Глава крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны.

https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html

https://ria.ru/20230606/nato-1876584126.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, украина, киев, петер пеллегрини, роберт фицо, миг-29, зрк с-300