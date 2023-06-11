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Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции, заявил посол в Вене - РИА Новости, 11.06.2023
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18:53 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877545172.html
Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции, заявил посол в Вене
Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции, заявил посол в Вене - РИА Новости, 11.06.2023
Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции, заявил посол в Вене
Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает РФ как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Вене Дмитрий... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T18:53
2023-06-11T18:53
россия
дмитрий любинский
евросоюз
мвф
в мире
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает РФ как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress. "Россия всегда подчеркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику. Все ограничительные меры – меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно – в этой игре "коллективный Запад" проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане", - сказал посол. Он пояснил, что это подтверждают оценки независимых экспертов и институтов. Дипломат сослался на прогнозы МВФ, которые показывают, что санкции больше вредят странам ЕС, чем России - по оценке, организации, экономику РФ, несмотря на беспрецедентные ограничительные меры, ожидает ощутимый рост, – в два раза больший, чем во всей еврозоне, и гораздо лучше, чем, например, в Германии, которая с отрицательным ростом -0,1% замыкает показатели еврозоны. "В США уже шутят, что, мол, вот наконец и появились результаты антироссийских санкций", - отметил дипломат. Он также отметил, что вследствие санкционной политики проигрывают и европейские предприниматели: их былые позиции на российском рынке быстро занимают отечественные компании и заинтересованные партнеры из других стран, правительства которых оказались более рассудительны и дальновидны. "Чтобы отвоевать когда-нибудь эти привлекательные ниши, если это вообще возможно, потребует огромных усилий", - уточнил Любинский.
https://ria.ru/20230609/sanktsii-1877231378.html
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россия, дмитрий любинский, евросоюз, мвф, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Любинский, Евросоюз, МВФ, В мире, Санкции в отношении России
Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции, заявил посол в Вене

Посол в Австрии Любинский заявил, что Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает РФ как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress.
"Россия всегда подчеркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику. Все ограничительные меры – меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно – в этой игре "коллективный Запад" проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане", - сказал посол.
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Он пояснил, что это подтверждают оценки независимых экспертов и институтов. Дипломат сослался на прогнозы МВФ, которые показывают, что санкции больше вредят странам ЕС, чем России - по оценке, организации, экономику РФ, несмотря на беспрецедентные ограничительные меры, ожидает ощутимый рост, – в два раза больший, чем во всей еврозоне, и гораздо лучше, чем, например, в Германии, которая с отрицательным ростом -0,1% замыкает показатели еврозоны.
«
США уже шутят, что, мол, вот наконец и появились результаты антироссийских санкций", - отметил дипломат.
Он также отметил, что вследствие санкционной политики проигрывают и европейские предприниматели: их былые позиции на российском рынке быстро занимают отечественные компании и заинтересованные партнеры из других стран, правительства которых оказались более рассудительны и дальновидны.
"Чтобы отвоевать когда-нибудь эти привлекательные ниши, если это вообще возможно, потребует огромных усилий", - уточнил Любинский.
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