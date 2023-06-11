https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877545172.html

Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции, заявил посол в Вене

Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции, заявил посол в Вене - РИА Новости, 11.06.2023

Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции, заявил посол в Вене

Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает РФ как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Вене Дмитрий... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T18:53

2023-06-11T18:53

2023-06-11T18:53

россия

дмитрий любинский

евросоюз

мвф

в мире

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984472_0:177:1181:841_1920x0_80_0_0_56e19397fdcf4d9d8beb055843fb1c48.jpg

ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает РФ как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress. "Россия всегда подчеркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику. Все ограничительные меры – меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно – в этой игре "коллективный Запад" проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане", - сказал посол. Он пояснил, что это подтверждают оценки независимых экспертов и институтов. Дипломат сослался на прогнозы МВФ, которые показывают, что санкции больше вредят странам ЕС, чем России - по оценке, организации, экономику РФ, несмотря на беспрецедентные ограничительные меры, ожидает ощутимый рост, – в два раза больший, чем во всей еврозоне, и гораздо лучше, чем, например, в Германии, которая с отрицательным ростом -0,1% замыкает показатели еврозоны. "В США уже шутят, что, мол, вот наконец и появились результаты антироссийских санкций", - отметил дипломат. Он также отметил, что вследствие санкционной политики проигрывают и европейские предприниматели: их былые позиции на российском рынке быстро занимают отечественные компании и заинтересованные партнеры из других стран, правительства которых оказались более рассудительны и дальновидны. "Чтобы отвоевать когда-нибудь эти привлекательные ниши, если это вообще возможно, потребует огромных усилий", - уточнил Любинский.

https://ria.ru/20230609/sanktsii-1877231378.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий любинский, евросоюз, мвф, в мире, санкции в отношении россии