Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции, заявил посол в Вене
Посол в Австрии Любинский заявил, что Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает РФ как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress.
"Россия всегда подчеркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику. Все ограничительные меры – меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно – в этой игре "коллективный Запад" проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане", - сказал посол.
Он пояснил, что это подтверждают оценки независимых экспертов и институтов. Дипломат сослался на прогнозы МВФ, которые показывают, что санкции больше вредят странам ЕС, чем России - по оценке, организации, экономику РФ, несмотря на беспрецедентные ограничительные меры, ожидает ощутимый рост, – в два раза больший, чем во всей еврозоне, и гораздо лучше, чем, например, в Германии, которая с отрицательным ростом -0,1% замыкает показатели еврозоны.
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"В США уже шутят, что, мол, вот наконец и появились результаты антироссийских санкций", - отметил дипломат.
Он также отметил, что вследствие санкционной политики проигрывают и европейские предприниматели: их былые позиции на российском рынке быстро занимают отечественные компании и заинтересованные партнеры из других стран, правительства которых оказались более рассудительны и дальновидны.
"Чтобы отвоевать когда-нибудь эти привлекательные ниши, если это вообще возможно, потребует огромных усилий", - уточнил Любинский.