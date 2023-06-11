https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877249146.html

Полная изоляция. России пригрозили крайними мерами

Полная изоляция. России пригрозили крайними мерами - РИА Новости, 11.06.2023

Полная изоляция. России пригрозили крайними мерами

Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) собирается внести Россию в черный список за связи с Ираном. Это сделает невозможными любые международные... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T08:00

2023-06-11T08:00

2023-06-11T08:04

экономика

россия

иран

санкции

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) собирается внести Россию в черный список за связи с Ираном. Это сделает невозможными любые международные переводы, в том числе от частных лиц, и парализует торговлю с другими странами. Против выступают Китай и Индия, так как под угрозой окажутся крупные энергетические, оборонные, инфраструктурные проекты.Что к чемуОснованная странами "Большой семерки" в 1989-м, FATF, помимо отмывания денег, противостоит терроризму и распространению оружия массового поражения. Объединяет более 200 государств.В прошлом году Россию, присоединившуюся к организации в 2003 году, лишили руководящих и консультативных функций, а в феврале 2023-го ограничили членство. Такое происходит впервые. Киеву этого мало: там настаивают на внесении "агрессора" в список "высокорисковых юрисдикций". Это парализует любые внешние транзакции, в том числе и между частными лицами. Переводить средства семье, оплачивать обучение или получать зарплату для россиян станет невозможно практически во всем мире."И забудьте о международной торговле — банки будут избегать сотрудничества с нами, чтобы не попасть под санкции, сделки станут единичными, а на согласование каждого перевода потребуются недели. О совместных проектах с той же Азией или развитии параллельного импорта в таких условиях говорить не приходится", — объясняет финансовый эксперт Андрей Верников.С другой стороны, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев указывает, что это коснется прежде расчетов в долларах и евро. "Их будут покупать и продавать через юань, например. Конечно, формально запрет распространяется на любые валюты, но соблюдение ограничений зависит от позиции центробанков в каждом конкретном случае", — уточняет эксперт."Черная метка"Так или иначе это доставит много проблем, причем всем. В списке "высокорисковых юрисдикций" пока только КНДР, Мьянма и Иран — FATF неохотно раздает "черные метки". "Тут требуется консенсус, но сомнительно, что это соблюдается", — отмечает партнер компании "Платежи и переводы" Георгий Михайлец. Теоретически у каждого есть право вето, однако эксперты считают, что достаточно политического решения G7.И даже после этого связь Москвы с внешним миром не оборвется, уверены аналитики. Помогут криптовалюты, цифровые активы, прямые расчеты в национальных денежных единицах между госбанками и, наконец, бартер.Серая зонаСкорее всего, Россия попадет в перечень юрисдикций под усиленным мониторингом — серый список. Там 23 страны. В том числе с достаточно сильной экономикой (ОАЭ, Турция), офшоры (Каймановы острова, Панама), крупные африканские государства (Нигерия, Конго). Это не создает им особенных трудностей ни с бизнесом, ни с привлечением капитала."Москва успешно справляется с сильнейшим санкционным давлением, серый список с ним просто не сравнить. Эта мера не имеет практического смысла — разве что в очередной раз выразить солидарность с Киевом, не навредив самим себе", — говорит Михайлец.Верников того же мнения: "Многие в FATF получают существенную выгоду от торговли с Россией. Вряд ли на заседании 19-23 июня примут решение, которое ударит по общему кошельку".Тем более что реальных оснований для "черной метки" нет. С 1997-го в России действуют законы, препятствующие легализации денежных средств, в 1999 году создан соответствующий межведомственный центр, а к 2002-му подготовили всю организационную и техническую базу для финансового контроля.

https://ria.ru/20230521/ugol-1872997361.html

https://ria.ru/20230430/konfiskatsiya-1867851230.html

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экономика, россия, иран, санкции