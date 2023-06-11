https://ria.ru/20230611/rybak-1877460525.html

В Хабаровском крае нашли тело второго из трех пропавших рыбаков

В Хабаровском крае нашли тело второго из трех пропавших рыбаков - РИА Новости, 11.06.2023

В Хабаровском крае нашли тело второго из трех пропавших рыбаков

Тело второго из трех рыбаков, пропавших в Хабаровском крае, найдено спустя несколько дней, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T05:41

2023-06-11T05:41

2023-06-11T06:39

происшествия

хабаровский край

амур (река)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 11 июн - РИА Новости. Тело второго из трех рыбаков, пропавших в Хабаровском крае, найдено спустя несколько дней, сообщает краевой главк МЧС.Ранее спасатели сообщали, что три рыбака выехали из поселка Чныррах на катере по направлению в село Оремиф. На прошлой неделе, 30 мая, в районе мыса Субботина на берегу реки Амур был найден катер. Также было обнаружено тело одного из рыбаков. В среду, 7 июня, для поисков в район происшествия вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту."В субботу в ходе воздушной разведки бортом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружено тело второго рыбака, пропавшего в районе мыса Субботина в Николаевском районе. Наземной группировкой тело передано сотрудникам полиции и направлено в Николаевск-на-Амуре. Поиски третьего рыбака продолжаются", - говорится в сообщении управления. Всего за время поисков обследовано 1,3 тысячи квадратных километров территории и 66 километров береговой линии.

https://ria.ru/20230610/irkutsk-1877353212.html

хабаровский край

амур (река)

россия

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происшествия, хабаровский край, амур (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш