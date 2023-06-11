https://ria.ru/20230611/rumyniya-1877526636.html
Бастующих учителей в Румынии не подвергнут санкциям, пообещала министр
Бастующих учителей в Румынии не подвергнут санкциям, пообещала министр - РИА Новости, 11.06.2023
Бастующих учителей в Румынии не подвергнут санкциям, пообещала министр
Учителя в Румынии, которые принимают участие в забастовке, не будут подвергнуты санкциям за неявку на работу, но им не выплатят за дни, когда они протестовали и РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:13
2023-06-11T16:13
2023-06-11T16:13
в мире
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861192633_268:171:2719:1549_1920x0_80_0_0_1b45752b09006f653832eb774dec3f6b.jpg
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Учителя в Румынии, которые принимают участие в забастовке, не будут подвергнуты санкциям за неявку на работу, но им не выплатят за дни, когда они протестовали и отсутствовали в школе, заявила журналистам министр образования Румынии Лиджия Дека, заявление которой цитирует Digi 24. Забастовка учителей в Румынии стартовала 22 мая. Правительство Румынии в ответ на требования педагогов 1 июня приняло решение об увеличении заработной платы на 215 долларов для преподавательского состава и на 85 долларов для непедагогического персонала. При этом профсоюзы считают, что прибавка к зарплате должна быть в четыре раза больше. Чуть позже министр образования Румынии Лиджия Дека сообщила, что около десяти тысяч румынских преподавателей отказались от забастовки и вернулись к работе. "Всем, кто ходил в школу, будут платить по отработанным дням. Тем, кто выбрал форму протеста, также будут платить по отработанным дням. Других санкций нет, мы никогда не оказывали давления на протестующий преподавательский состав и просили не оказывать давления на педагогов, которые решили продолжить образовательный процесс", - цитирует главу минобразования телеканал. По словам министра, бастующие учителя отдают себе отчет о последствиях протеста, и что за пропущенные рабочие дни они не получат оплаты. "В том числе профсоюзные лидеры в первые дни забастовки заявили, что люди взяли на себя правовые последствия акции протеста, а именно то, что за дни, в которые они не работают, не получают зарплату. Это логично, оплачиваться может только выполненная работа", - пояснила она. Всеобщую забастовку объявили 22 мая более 150 тысяч педагогических работников и свыше 70 тысяч работников категории учебно-вспомогательного и непедагогического персонала. Их основное требование касается повышения заработной платы. Представители правительства Румынии регулярно проводят встречи с представителями профсоюзов учителей, однако стороны пока не пришли к соглашению.
https://ria.ru/20230609/protest-1877242833.html
https://ria.ru/20230506/protest-1870231233.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861192633_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_fa0e2f902eb4910f46d0fa804fa53c3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
Бастующих учителей в Румынии не подвергнут санкциям, пообещала министр
Министр образования Румынии Дека: бастующим учителям не заплатят за дни протеста
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости.
Учителя в Румынии, которые принимают участие в забастовке, не будут подвергнуты санкциям за неявку на работу, но им не выплатят за дни, когда они протестовали и отсутствовали в школе, заявила журналистам министр образования Румынии Лиджия Дека, заявление которой цитирует Digi 24
.
Забастовка учителей в Румынии стартовала 22 мая. Правительство Румынии в ответ на требования педагогов 1 июня приняло решение об увеличении заработной платы на 215 долларов для преподавательского состава и на 85 долларов для непедагогического персонала. При этом профсоюзы считают, что прибавка к зарплате должна быть в четыре раза больше. Чуть позже министр образования Румынии Лиджия Дека сообщила, что около десяти тысяч румынских преподавателей отказались от забастовки и вернулись к работе.
В центре Бухареста 20 тысяч учителей вышли на акцию протеста
"Всем, кто ходил в школу, будут платить по отработанным дням. Тем, кто выбрал форму протеста, также будут платить по отработанным дням. Других санкций нет, мы никогда не оказывали давления на протестующий преподавательский состав и просили не оказывать давления на педагогов, которые решили продолжить образовательный процесс", - цитирует главу минобразования телеканал.
По словам министра, бастующие учителя отдают себе отчет о последствиях протеста, и что за пропущенные рабочие дни они не получат оплаты.
"В том числе профсоюзные лидеры в первые дни забастовки заявили, что люди взяли на себя правовые последствия акции протеста, а именно то, что за дни, в которые они не работают, не получают зарплату. Это логично, оплачиваться может только выполненная работа", - пояснила она.
Всеобщую забастовку объявили 22 мая более 150 тысяч педагогических работников и свыше 70 тысяч работников категории учебно-вспомогательного и непедагогического персонала. Их основное требование касается повышения заработной платы. Представители правительства Румынии регулярно проводят встречи с представителями профсоюзов учителей, однако стороны пока не пришли к соглашению.
В Румынии прошел массовый антиправительственный протест