https://ria.ru/20230611/rumyniya-1877526636.html

Бастующих учителей в Румынии не подвергнут санкциям, пообещала министр

Бастующих учителей в Румынии не подвергнут санкциям, пообещала министр - РИА Новости, 11.06.2023

Бастующих учителей в Румынии не подвергнут санкциям, пообещала министр

Учителя в Румынии, которые принимают участие в забастовке, не будут подвергнуты санкциям за неявку на работу, но им не выплатят за дни, когда они протестовали и РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T16:13

2023-06-11T16:13

2023-06-11T16:13

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румыния

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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Учителя в Румынии, которые принимают участие в забастовке, не будут подвергнуты санкциям за неявку на работу, но им не выплатят за дни, когда они протестовали и отсутствовали в школе, заявила журналистам министр образования Румынии Лиджия Дека, заявление которой цитирует Digi 24. Забастовка учителей в Румынии стартовала 22 мая. Правительство Румынии в ответ на требования педагогов 1 июня приняло решение об увеличении заработной платы на 215 долларов для преподавательского состава и на 85 долларов для непедагогического персонала. При этом профсоюзы считают, что прибавка к зарплате должна быть в четыре раза больше. Чуть позже министр образования Румынии Лиджия Дека сообщила, что около десяти тысяч румынских преподавателей отказались от забастовки и вернулись к работе. "Всем, кто ходил в школу, будут платить по отработанным дням. Тем, кто выбрал форму протеста, также будут платить по отработанным дням. Других санкций нет, мы никогда не оказывали давления на протестующий преподавательский состав и просили не оказывать давления на педагогов, которые решили продолжить образовательный процесс", - цитирует главу минобразования телеканал. По словам министра, бастующие учителя отдают себе отчет о последствиях протеста, и что за пропущенные рабочие дни они не получат оплаты. "В том числе профсоюзные лидеры в первые дни забастовки заявили, что люди взяли на себя правовые последствия акции протеста, а именно то, что за дни, в которые они не работают, не получают зарплату. Это логично, оплачиваться может только выполненная работа", - пояснила она. Всеобщую забастовку объявили 22 мая более 150 тысяч педагогических работников и свыше 70 тысяч работников категории учебно-вспомогательного и непедагогического персонала. Их основное требование касается повышения заработной платы. Представители правительства Румынии регулярно проводят встречи с представителями профсоюзов учителей, однако стороны пока не пришли к соглашению.

https://ria.ru/20230609/protest-1877242833.html

https://ria.ru/20230506/protest-1870231233.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния