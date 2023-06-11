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Лихачев назвал планы США по вытеснению "Росатома" с мирового рынка фарсом - РИА Новости, 11.06.2023
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Ядерные технологии
 
14:23 11.06.2023 (обновлено: 14:44 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/rosatom-1877510479.html
Лихачев назвал планы США по вытеснению "Росатома" с мирового рынка фарсом
Лихачев назвал планы США по вытеснению "Росатома" с мирового рынка фарсом - РИА Новости, 11.06.2023
Лихачев назвал планы США по вытеснению "Росатома" с мирового рынка фарсом
Планы США выдавить "Росатом" с мирового атомного рынка – это фарс, российская госкорпорация не только не боится конкуренции, но и приветствует ее, заявил... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:23
2023-06-11T14:44
ядерные технологии
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Планы США выдавить "Росатом" с мирового атомного рынка – это фарс, российская госкорпорация не только не боится конкуренции, но и приветствует ее, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".&quot;Так, немножко своеобразно, повторяется история - как фарс, когда не Советский Союз, а Соединенные Штаты Америки пытаются догнать и перегнать. Мы не то что не боимся конкуренции, мы приветствуем конкуренцию&quot;, - сказал Лихачев.В четверг Белый дом сообщил, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики."Росатом" будет развиваться и двигаться вперед, российская госкорпорация имеет конкурентное предложение по всей линейке мирного атома, говорил Лихачев РИА Новости, комментируя эти планы Вашингтона и Лондона."Росатом" - единственная атомная компания в мире, способная предложить зарубежным заказчикам комплексные решения в сфере мирного атома. Речь идет не только о строительстве передовых атомных энергоблоков разной мощности, но и о технологиях ядерной медицины, применении радиационных технологий в промышленности, научно-исследовательских проектах, подготовке кадров и др. "Росатом" занимает первое место в мире по числу проектов строительства АЭС за рубежом.
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сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Ядерные технологии, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
Лихачев назвал планы США по вытеснению "Росатома" с мирового рынка фарсом

Глава "Росатома" Лихачев назвал планы США по вытеснению корпорации с мирового рынка фарсом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Планы США выдавить "Росатом" с мирового атомного рынка – это фарс, российская госкорпорация не только не боится конкуренции, но и приветствует ее, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
«

"Так, немножко своеобразно, повторяется история - как фарс, когда не Советский Союз, а Соединенные Штаты Америки пытаются догнать и перегнать. Мы не то что не боимся конкуренции, мы приветствуем конкуренцию", - сказал Лихачев.

В четверг Белый дом сообщил, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.
"Росатом" будет развиваться и двигаться вперед, российская госкорпорация имеет конкурентное предложение по всей линейке мирного атома, говорил Лихачев РИА Новости, комментируя эти планы Вашингтона и Лондона.
"Росатом" - единственная атомная компания в мире, способная предложить зарубежным заказчикам комплексные решения в сфере мирного атома. Речь идет не только о строительстве передовых атомных энергоблоков разной мощности, но и о технологиях ядерной медицины, применении радиационных технологий в промышленности, научно-исследовательских проектах, подготовке кадров и др. "Росатом" занимает первое место в мире по числу проектов строительства АЭС за рубежом.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
"Росатом" будет делать детали к лайнерам зарубежного производства
8 июня, 16:33
 
Ядерные технологииСШАГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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