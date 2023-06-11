https://ria.ru/20230611/rosatom-1877510479.html

Лихачев назвал планы США по вытеснению "Росатома" с мирового рынка фарсом

Лихачев назвал планы США по вытеснению "Росатома" с мирового рынка фарсом - РИА Новости, 11.06.2023

Лихачев назвал планы США по вытеснению "Росатома" с мирового рынка фарсом

Планы США выдавить "Росатом" с мирового атомного рынка – это фарс, российская госкорпорация не только не боится конкуренции, но и приветствует ее, заявил... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:23

2023-06-11T14:23

2023-06-11T14:44

ядерные технологии

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Планы США выдавить "Росатом" с мирового атомного рынка – это фарс, российская госкорпорация не только не боится конкуренции, но и приветствует ее, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Так, немножко своеобразно, повторяется история - как фарс, когда не Советский Союз, а Соединенные Штаты Америки пытаются догнать и перегнать. Мы не то что не боимся конкуренции, мы приветствуем конкуренцию", - сказал Лихачев.В четверг Белый дом сообщил, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики."Росатом" будет развиваться и двигаться вперед, российская госкорпорация имеет конкурентное предложение по всей линейке мирного атома, говорил Лихачев РИА Новости, комментируя эти планы Вашингтона и Лондона."Росатом" - единственная атомная компания в мире, способная предложить зарубежным заказчикам комплексные решения в сфере мирного атома. Речь идет не только о строительстве передовых атомных энергоблоков разной мощности, но и о технологиях ядерной медицины, применении радиационных технологий в промышленности, научно-исследовательских проектах, подготовке кадров и др. "Росатом" занимает первое место в мире по числу проектов строительства АЭС за рубежом.

https://ria.ru/20230608/detali-1877017381.html

сша

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия