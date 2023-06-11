ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье"
Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота
CC BY-SA 3.0 / А.Бричевский / Разведывательный корабль ПриазовьеРазведывательный корабль "Приазовье"
CC BY-SA 3.0 / А.Бричевский / Разведывательный корабль Приазовье
Разведывательный корабль "Приазовье". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинские безэкипажные катера пытались атаковать российский корабль "Приазовье" в Черном море, нападение удалось отразить, сообщили в Минобороны.
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"Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря", — подчеркнули в ведомстве.
Инцидент произошел в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Как уточняется, российские военные уничтожили все украинские катера из штатного вооружения корабля. Само судно не получило повреждений и продолжает выполнение поставленных задач, пострадавших также нет.
В Минобороны добавили, что во время нападения в центральной части Черного моря находился американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Там отметили, что дрон появлялся там и ранее при подобных атаках.
В октябре прошлого года в России задержали диверсантов, пытавшихся подорвать "Турецкий поток". Как сообщила ФСБ, один из подозреваемых — мужчина 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства. На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.