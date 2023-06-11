Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье" - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 11.06.2023 (обновлено: 19:28 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/priazove-1877510371.html
ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье"
ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье" - РИА Новости, 11.06.2023
ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье"
Украинские безэкипажные катера пытались атаковать российский корабль "Приазовье" в Черном море, нападение удалось отразить, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:22
2023-06-11T19:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
черное море
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877513364_0:135:720:540_1920x0_80_0_0_fbbb76b7fa9e94c921874573520e9012.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинские безэкипажные катера пытались атаковать российский корабль "Приазовье" в Черном море, нападение удалось отразить, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль &quot;Приазовье&quot; Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов &quot;Турецкий поток&quot; и &quot;Голубой поток&quot; в юго-восточной части Черного моря&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Инцидент произошел в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Как уточняется, российские военные уничтожили все украинские катера из штатного вооружения корабля. Само судно не получило повреждений и продолжает выполнение поставленных задач, пострадавших также нет.В Минобороны добавили, что во время нападения в центральной части Черного моря находился американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Там отметили, что дрон появлялся там и ранее при подобных атаках.В октябре прошлого года в России задержали диверсантов, пытавшихся подорвать "Турецкий поток". Как сообщила ФСБ, один из подозреваемых — мужчина 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства. На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.
https://ria.ru/20230611/boi-1877502103.html
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877513364_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_8cf0dda69ee2f6199a40e7c9a0ae85eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, черное море, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Черное море, Вооруженные силы РФ
ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье"

Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота

CC BY-SA 3.0 / А.Бричевский / Разведывательный корабль ПриазовьеРазведывательный корабль "Приазовье"
Разведывательный корабль Приазовье - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
CC BY-SA 3.0 / А.Бричевский / Разведывательный корабль Приазовье
Разведывательный корабль "Приазовье". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинские безэкипажные катера пытались атаковать российский корабль "Приазовье" в Черном море, нападение удалось отразить, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря", — подчеркнули в ведомстве.

Инцидент произошел в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Как уточняется, российские военные уничтожили все украинские катера из штатного вооружения корабля. Само судно не получило повреждений и продолжает выполнение поставленных задач, пострадавших также нет.
В Минобороны добавили, что во время нападения в центральной части Черного моря находился американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Там отметили, что дрон появлялся там и ранее при подобных атаках.
В октябре прошлого года в России задержали диверсантов, пытавшихся подорвать "Турецкий поток". Как сообщила ФСБ, один из подозреваемых — мужчина 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства. На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 Нона-С - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Рогов заявил о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР
Вчера, 13:06
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЧерное мореВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала