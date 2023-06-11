https://ria.ru/20230611/pozhary-1877457614.html

Эколог отметил важность изучения пожаров в Канаде для России

Эколог отметил важность изучения пожаров в Канаде для России - РИА Новости, 11.06.2023

Эколог отметил важность изучения пожаров в Канаде для России

Ситуацию с лесными пожарами в Канаде нужно анализировать и делать выводы, чтобы повысить эффективность пожарной охраны в России, заявил РИА Новости эколог,... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T03:12

2023-06-11T03:12

2023-06-11T03:12

канада

россия

сша

мгу имени м. в. ломоносова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876962797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76da67d7262777fb58b1596c2d951805.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ситуацию с лесными пожарами в Канаде нужно анализировать и делать выводы, чтобы повысить эффективность пожарной охраны в России, заявил РИА Новости эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков. Лесные пожары бушуют в Канаде на протяжении последних недель. Ими охвачены сразу несколько регионов страны. Пожары также привели к опасному для здоровья уровню загрязнения воздуха в столичном регионе США. Вашингтон, его окрестности, Нью-Йорк и ряд северо-восточных штатов окутаны желтовато-серой дымкой. "Канада - это "сестра" России в природно-географическом отношении, поэтому территориальный анализ лесных пожаров представляет интерес и для нашей страны, где проблема опасности лесных пожаров не менее актуальна", - сказал Медведков. По его словам, лесные пожары этого года в Канаде имеют не только "впечатляющий масштаб", но и сложную географию, поскольку пожарами охвачены не только континентальные территории, такие как Альберта и Северо-Западные территории, но и земли с намного более мягким климатом и даже приморские провинции - Британская Колумбия, Квебек и Новая Шотландия. "Дым, формирующийся от лесных пожаров, представляет собой аэрозольно-газовую смесь, которая содержит мельчайшие твердые частицы - продукты сгорания топлива, оказывающие токсичное воздействие на человека", - пояснил Медведков. Эколог отметил, что такие частицы зачастую токсичнее выбросов большинства промышленных предприятий, они могут нанести немалый вред здоровью людей. "Важное значение имеет анализ условий, способствующих развитию столь неблагоприятной ситуации. Результаты такого анализа должны быть использованы в целях повышения эффективности пожарной охраны лесов на территории нашей страны", - считает Медведков.

https://radiosputnik.ria.ru/20230610/kazakhstan-pozhar-1877431618.html

https://ria.ru/20230610/pozhary-1877357458.html

канада

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, россия, сша, мгу имени м. в. ломоносова