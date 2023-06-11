https://ria.ru/20230611/pozhar-1877502644.html
В Ростове-на-Дону ликвидировали горение на заводе "Ростсельмаш"
В Ростове-на-Дону ликвидировали горение на заводе "Ростсельмаш" - РИА Новости, 11.06.2023
В Ростове-на-Дону ликвидировали горение на заводе "Ростсельмаш"
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:08
2023-06-11T13:08
2023-06-11T16:52
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
ростсельмаш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Покрышки загорелись на территории "Ростсельмаша" на улице Менжинского, 2 около полудня. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 12.24 пожар был локализован. "В 12:41 ликвидация открытого горения", - сказал он. В тушении огня от МЧС задействованы 36 человек, 11 единиц техники.
https://ria.ru/20230610/pozhar-1877344073.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, ростсельмаш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Ростсельмаш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону ликвидировали горение на заводе "Ростсельмаш"
Открытое горение на территории завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону ликвидировано