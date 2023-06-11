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В Ростове-на-Дону ликвидировали горение на заводе "Ростсельмаш" - РИА Новости, 11.06.2023
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13:08 11.06.2023 (обновлено: 16:52 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/pozhar-1877502644.html
В Ростове-на-Дону ликвидировали горение на заводе "Ростсельмаш"
В Ростове-на-Дону ликвидировали горение на заводе "Ростсельмаш" - РИА Новости, 11.06.2023
В Ростове-на-Дону ликвидировали горение на заводе "Ростсельмаш"
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:08
2023-06-11T16:52
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
ростсельмаш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Покрышки загорелись на территории "Ростсельмаша" на улице Менжинского, 2 около полудня. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 12.24 пожар был локализован. "В 12:41 ликвидация открытого горения", - сказал он. В тушении огня от МЧС задействованы 36 человек, 11 единиц техники.
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ростов-на-дону
россия
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, ростсельмаш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Ростсельмаш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону ликвидировали горение на заводе "Ростсельмаш"

Открытое горение на территории завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону ликвидировано

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в ангаре на заводе "Ростсельмаш"
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в ангаре на заводе Ростсельмаш - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в ангаре на заводе "Ростсельмаш". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Покрышки загорелись на территории "Ростсельмаша" на улице Менжинского, 2 около полудня. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 12.24 пожар был локализован.
"В 12:41 ликвидация открытого горения", - сказал он.
В тушении огня от МЧС задействованы 36 человек, 11 единиц техники.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьРостсельмашМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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