https://ria.ru/20230611/pozhar-1877501979.html

На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар

На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.06.2023

На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар

Покрышки загорелись на территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T13:05

2023-06-11T13:05

2023-06-11T16:24

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

ростсельмаш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Покрышки загорелись на территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 12.00 поступило сообщение о возгорании покрышек на территории завода Ростсельмаш на улице Менжинского, 2", - сказал он. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 12.24 пожар был локализован, в 12.41 открытое горение ликвидировано.В тушении огня от МЧС задействовали 36 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20230611/pozhar-1877499896.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, ростсельмаш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)