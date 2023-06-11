https://ria.ru/20230611/pozhar-1877501979.html
На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар
На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.06.2023
На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар
Покрышки загорелись на территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:05
2023-06-11T13:05
2023-06-11T16:24
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
ростсельмаш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Покрышки загорелись на территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 12.00 поступило сообщение о возгорании покрышек на территории завода Ростсельмаш на улице Менжинского, 2", - сказал он. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 12.24 пожар был локализован, в 12.41 открытое горение ликвидировано.В тушении огня от МЧС задействовали 36 человек и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20230611/pozhar-1877499896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, ростсельмаш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Ростсельмаш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар
На заводе "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону загорелись покрышки