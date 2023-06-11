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На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.06.2023
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13:05 11.06.2023 (обновлено: 16:24 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/pozhar-1877501979.html
На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар
На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.06.2023
На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар
Покрышки загорелись на территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:05
2023-06-11T16:24
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
ростсельмаш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Покрышки загорелись на территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 12.00 поступило сообщение о возгорании покрышек на территории завода Ростсельмаш на улице Менжинского, 2", - сказал он. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 12.24 пожар был локализован, в 12.41 открытое горение ликвидировано.В тушении огня от МЧС задействовали 36 человек и 11 единиц техники.
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ростов-на-дону
россия
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, ростсельмаш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Ростсельмаш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар

На заводе "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону загорелись покрышки

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиМесто пожара на улице Менжинского в Ростове-на-Дону
Место пожара на улице Менжинского в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Место пожара на улице Менжинского в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Покрышки загорелись на территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"В 12.00 поступило сообщение о возгорании покрышек на территории завода Ростсельмаш на улице Менжинского, 2", - сказал он.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 12.24 пожар был локализован, в 12.41 открытое горение ликвидировано.
В тушении огня от МЧС задействовали 36 человек и 11 единиц техники.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьРостсельмашМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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