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Пожар в автосервисе в Москве уничтожил 15 машин - РИА Новости, 11.06.2023
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12:40 11.06.2023 (обновлено: 16:48 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/pozhar-1877499896.html
Пожар в автосервисе в Москве уничтожил 15 машин
Пожар в автосервисе в Москве уничтожил 15 машин - РИА Новости, 11.06.2023
Пожар в автосервисе в Москве уничтожил 15 машин
Пожар в автосервисе на Люблинской улице в Москве уничтожил порядка 15 автомобилей, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:40
2023-06-11T16:48
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пожар в автосервисе на Люблинской улице в Москве уничтожил порядка 15 автомобилей, сообщила столичная прокуратура. "На контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре находятся ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения", — говорится в заявлении. Уточняется, что причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что в одной из построек на Люблинской улице произошел пожар на площади 600 квадратных метров. Спасателям удалось его ликвидировать. По данным из открытых источников, по указанному ведомством адресу расположен автосервис.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в автосервисе в Москве уничтожил 15 машин

Пожар в автосервисе на Люблинской улице в Москве уничтожил 15 машин

© Фото : Прокуратура г. Москвы / TelegramПоследствия пожара в помещении автосервиса на улице Люблинская в Москве
Последствия пожара в помещении автосервиса на улице Люблинская в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : Прокуратура г. Москвы / Telegram
Последствия пожара в помещении автосервиса на улице Люблинская в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пожар в автосервисе на Люблинской улице в Москве уничтожил порядка 15 автомобилей, сообщила столичная прокуратура.
"На контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре находятся ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения", — говорится в заявлении.
Уточняется, что причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что в одной из построек на Люблинской улице произошел пожар на площади 600 квадратных метров. Спасателям удалось его ликвидировать. По данным из открытых источников, по указанному ведомством адресу расположен автосервис.
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