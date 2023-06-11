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Пожар в автосервисе в Москве уничтожил 15 машин
Пожар в автосервисе в Москве уничтожил 15 машин - РИА Новости, 11.06.2023
Пожар в автосервисе в Москве уничтожил 15 машин
Пожар в автосервисе на Люблинской улице в Москве уничтожил порядка 15 автомобилей, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:40
2023-06-11T12:40
2023-06-11T16:48
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пожар в автосервисе на Люблинской улице в Москве уничтожил порядка 15 автомобилей, сообщила столичная прокуратура. "На контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре находятся ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения", — говорится в заявлении. Уточняется, что причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что в одной из построек на Люблинской улице произошел пожар на площади 600 квадратных метров. Спасателям удалось его ликвидировать. По данным из открытых источников, по указанному ведомством адресу расположен автосервис.
https://ria.ru/20230611/stambul-1877482995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в автосервисе в Москве уничтожил 15 машин
Пожар в автосервисе на Люблинской улице в Москве уничтожил 15 машин