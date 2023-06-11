https://ria.ru/20230611/pozhar-1877462737.html

В Хабаровске тушат пожар в деревообрабатывающем цехе

В Хабаровске тушат пожар в деревообрабатывающем цехе - РИА Новости, 11.06.2023

В Хабаровске тушат пожар в деревообрабатывающем цехе

Деревообрабатывающий цех тушат в Хабаровске на площади 350 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T06:42

2023-06-11T06:42

2023-06-11T07:14

хабаровск

россия

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3ae980371af725d016e3da925c81658.jpg

ХАБАРОВСК, 11 июн - РИА Новости. Деревообрабатывающий цех тушат в Хабаровске на площади 350 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. По данным спасателей, днем загорелось складское помещение деревообрабатывающего цеха на улице Горького, 57Б. "По прибытии установлено, что горят пиломатериалы в складском помещении на площади 350 квадратных метров... В 11.58 (04.58 мск) пожар был локализован, в 12.14 (05.14 мск) ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении краевого главка МЧС. Пожарные продолжают пролив и разбор конструкций, а также поиск скрытых очагов возгорания, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230611/pozhar-1877458641.html

хабаровск

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровск, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия