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В Хабаровске тушат пожар в деревообрабатывающем цехе - РИА Новости, 11.06.2023
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06:42 11.06.2023 (обновлено: 07:14 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/pozhar-1877462737.html
В Хабаровске тушат пожар в деревообрабатывающем цехе
В Хабаровске тушат пожар в деревообрабатывающем цехе - РИА Новости, 11.06.2023
В Хабаровске тушат пожар в деревообрабатывающем цехе
Деревообрабатывающий цех тушат в Хабаровске на площади 350 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T06:42
2023-06-11T07:14
хабаровск
россия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 11 июн - РИА Новости. Деревообрабатывающий цех тушат в Хабаровске на площади 350 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. По данным спасателей, днем загорелось складское помещение деревообрабатывающего цеха на улице Горького, 57Б. "По прибытии установлено, что горят пиломатериалы в складском помещении на площади 350 квадратных метров... В 11.58 (04.58 мск) пожар был локализован, в 12.14 (05.14 мск) ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении краевого главка МЧС. Пожарные продолжают пролив и разбор конструкций, а также поиск скрытых очагов возгорания, уточняет ведомство.
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хабаровск
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хабаровск, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хабаровск, Россия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Хабаровске тушат пожар в деревообрабатывающем цехе

В Хабаровске тушат пожар в деревообрабатывающем цехе на площади 350 квадратных метров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 11 июн - РИА Новости. Деревообрабатывающий цех тушат в Хабаровске на площади 350 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.
По данным спасателей, днем загорелось складское помещение деревообрабатывающего цеха на улице Горького, 57Б.
"По прибытии установлено, что горят пиломатериалы в складском помещении на площади 350 квадратных метров... В 11.58 (04.58 мск) пожар был локализован, в 12.14 (05.14 мск) ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Пожарные продолжают пролив и разбор конструкций, а также поиск скрытых очагов возгорания, уточняет ведомство.
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ХабаровскРоссияХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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