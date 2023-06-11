https://ria.ru/20230611/pomosch-1877470185.html

Глава Красноярского края передал бойцам в ЛНР технику и посылки из дома

Глава Красноярского края передал бойцам в ЛНР технику и посылки из дома - РИА Новости, 11.06.2023

Глава Красноярского края передал бойцам в ЛНР технику и посылки из дома

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков во время рабочей командировки в подшефный Свердловск Луганской Народной Республики передал бойцам-землякам... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T08:36

2023-06-11T08:36

2023-06-11T08:36

надежные люди

общество

красноярский край

свердловск

луганская народная республика

михаил котюков

камаз (завод)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков во время рабочей командировки в подшефный Свердловск Луганской Народной Республики передал бойцам-землякам ключи от автомобилей, продукты и посылки от родных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В мае Котюков в Красноярске встречался с участниками спецоперации, находящимися в отпуске. Тогда они рассказали руководителю региона о нехватке машин для перевозки личного состава и продуктов. По их словам, машины - это то, что необходимо в любой точке боевых действий и в приграничной зоне. Глава региона поручил закупить транспорт для военных подразделений. В Свердловске руководитель региона передал военным ключи от КАМАЗа и девяти автомобилей УАЗ, технику и самые трогательные подарки - письма от красноярских школьников для военнослужащих. "Уехал в рабочую командировку в зону СВО. Главная задача поездки - помочь нашим бойцам. Проверил условия несения службы. Привёз нашим парням автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры и другую нужную на фронте экипировку. Потому что до этого они полгода ездили на купленном за свои средства транспорте. Вместе с экипировкой передал землякам посылки из дома и письма от детей. Бойцы говорят, что для них эти письма очень важны", - сообщил Котюков у себя в телеграм-канале. По его словам, после встреч с военными он отправился в подшефный Красноярскому краю город Свердловск. "Здесь мы строим молодёжный центр и помогаем по ряду других важных вопросов. Проинспектировал стройку, а также поздравил выпускников местной школы со сдачей экзаменов. Во время поездки он проконтролировал восстановление социальных объектов, пообщался с местными жителями, а также обсудил с руководством Свердловска планы по дальнейшей помощи", - написал Котюков. В этом году на подшефной территории Красноярский край проведет строительные работы в более чем 100 многоквартирных домах и социальных объектах. Специалисты будут восстанавливать кровлю, менять газовые котлы и системы электроснабжения. Также есть планы по восстановлению дорог. Работы на некоторых участках уже идут. Также край помогает восстанавливать Дворец культуры им. Я.М. Свердлова. После завершения работ на втором этаже здания появится библиотека и молодёжный центр.

https://ria.ru/20230610/pomosch-1877412425.html

https://ria.ru/20230526/arsenev-1874249615.html

красноярский край

свердловск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, красноярский край, свердловск, луганская народная республика, михаил котюков, камаз (завод), ульяновский автомобильный завод (уаз)