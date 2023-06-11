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Ефимов: бизнесу передали 432 помещения общего пользования в нежилых зданиях - РИА Новости, 11.06.2023
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11:10 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/pomescheniya-1877316321.html
Ефимов: бизнесу передали 432 помещения общего пользования в нежилых зданиях
Ефимов: бизнесу передали 432 помещения общего пользования в нежилых зданиях - РИА Новости, 11.06.2023
Ефимов: бизнесу передали 432 помещения общего пользования в нежилых зданиях
Московские власти передали предпринимателям, владеющим недвижимостью в торговых и административных зданиях, 432 помещения общего пользования площадью более 46... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:10
2023-06-11T11:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московские власти передали предпринимателям, владеющим недвижимостью в торговых и административных зданиях, 432 помещения общего пользования площадью более 46 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За два года город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 432 помещения общего пользования: это лестничные площадки, холлы, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы. Собственники смогут оформить такие вспомогательные помещения в общую долевую собственность и использовать по своему усмотрению, а также следить за их состоянием, обслуживать и делать ремонт", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, с начала этого года городом передано 38 таких помещений общей площадью 7 тысяч квадратных метров, из них 27 - в Центральном округе.Возможность передачи владельцам помещений в нежилых зданиях мест общего пользования (по аналогии с нежилыми помещениями в многоквартирных домах) была законодательно оформлена в начале 2021 года. Сведения о таких объектах можно найти на портале mos.ru.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: бизнесу передали 432 помещения общего пользования в нежилых зданиях

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московские власти передали предпринимателям, владеющим недвижимостью в торговых и административных зданиях, 432 помещения общего пользования площадью более 46 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"За два года город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 432 помещения общего пользования: это лестничные площадки, холлы, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы. Собственники смогут оформить такие вспомогательные помещения в общую долевую собственность и использовать по своему усмотрению, а также следить за их состоянием, обслуживать и делать ремонт", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, с начала этого года городом передано 38 таких помещений общей площадью 7 тысяч квадратных метров, из них 27 - в Центральном округе.
Возможность передачи владельцам помещений в нежилых зданиях мест общего пользования (по аналогии с нежилыми помещениями в многоквартирных домах) была законодательно оформлена в начале 2021 года. Сведения о таких объектах можно найти на портале mos.ru.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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