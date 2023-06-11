https://ria.ru/20230611/pomescheniya-1877316321.html

Ефимов: бизнесу передали 432 помещения общего пользования в нежилых зданиях

Ефимов: бизнесу передали 432 помещения общего пользования в нежилых зданиях - РИА Новости, 11.06.2023

Ефимов: бизнесу передали 432 помещения общего пользования в нежилых зданиях

Московские власти передали предпринимателям, владеющим недвижимостью в торговых и административных зданиях, 432 помещения общего пользования площадью более 46... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T11:10

2023-06-11T11:10

2023-06-11T11:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московские власти передали предпринимателям, владеющим недвижимостью в торговых и административных зданиях, 432 помещения общего пользования площадью более 46 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За два года город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 432 помещения общего пользования: это лестничные площадки, холлы, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы. Собственники смогут оформить такие вспомогательные помещения в общую долевую собственность и использовать по своему усмотрению, а также следить за их состоянием, обслуживать и делать ремонт", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, с начала этого года городом передано 38 таких помещений общей площадью 7 тысяч квадратных метров, из них 27 - в Центральном округе.Возможность передачи владельцам помещений в нежилых зданиях мест общего пользования (по аналогии с нежилыми помещениями в многоквартирных домах) была законодательно оформлена в начале 2021 года. Сведения о таких объектах можно найти на портале mos.ru.

https://ria.ru/20230604/pomescheniya-1875864068.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва