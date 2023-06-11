https://ria.ru/20230611/polsha-1877483598.html

Польша заявила, что не имеет отношения к взрывам на "Северных потоках"

Польша заявила, что не имеет отношения к взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.06.2023

Польша заявила, что не имеет отношения к взрывам на "Северных потоках"

Польша не имеет отношения к взрывам на газопроводах "Северный поток", написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин в... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T10:28

2023-06-11T10:28

2023-06-11T10:28

в мире

россия

польша

сша

сеймур херш

станислав жарин

северный поток

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Польша не имеет отношения к взрывам на газопроводах "Северный поток", написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин в Twitter. "Польша не имела никакого отношения к взрывам "Северного потока 1" и "Северного потока 2". Связывание Польши с этими событиями необоснованно", - записал Жарин. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках". Как отмечает издание, данные расследования указывают, что Польша была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Польша, которая проводит собственное расследование, уже несколько месяцев пытается узнать, что расследует Германия, говорилось в статье. По данным издания, следователи ФРГ выясняют, почему связываемую с терактами на "Северных потоках" яхту арендовало туристическое агентство из "сети украинских подставных компаний". Представитель нацбезопасности Польши не отрицает, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана какая-то польская компания, пишет газета. По ее утверждению, чиновники ФРГ заявили газете, что у них нет доказательств причастности Польши к терактам на газопроводах. "На протяжении многих месяцев в этом вопросе обсуждались различные теории и гипотезы. Это похоже на тактику информационного шума, направленную на фальсификацию истинной картины событий", - добавил Жарин. При этом представитель спецслужб настаивает на том, мотив для совершения данных терактов якобы был у России. "Актуальной остается гипотеза о том, что взрыв мог быть допущен Россией, у которой был мотив и возможности провести такую операцию", - утверждает Жарин. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя утверждения на Западе о якобы причастности РФ к ЧП на газопроводах, заявил, что "кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала, до такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее, придумывают всякую такую чушь". В РФ также заявляли, что Запад пытается "замотать" ситуацию и расследование по "Северным потокам", Москва этого сделать не позволит. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230610/vinovnye-1877425286.html

https://ria.ru/20230610/terakt-1877367061.html

россия

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, польша, сша, сеймур херш, станислав жарин, северный поток, северный поток — 2, владимир путин, авария на "северных потоках"