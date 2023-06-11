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В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов - РИА Новости, 11.06.2023
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08:55 11.06.2023 (обновлено: 09:04 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/poezda-1877471494.html
В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов
В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов - РИА Новости, 11.06.2023
В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов
В Белгородской области остановили движение электричек и пригородных поездов после схода 15 грузовых вагонов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T08:55
2023-06-11T09:04
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
ржд
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Белгородской области остановили движение электричек и пригородных поездов после схода 15 грузовых вагонов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале."Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено", — добавил он.Ранее губернатор сообщил, что в Алексеевском городском округе сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов. При инциденте никто не пострадал. Он уточнил, что состав без груза двигался на станцию одного из предприятий. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, ржд
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, РЖД
В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов

В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода 15 грузовых вагонов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда
Товарные поезда - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Белгородской области остановили движение электричек и пригородных поездов после схода 15 грузовых вагонов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«
"Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено", — добавил он.
Ранее губернатор сообщил, что в Алексеевском городском округе сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов. При инциденте никто не пострадал.
Он уточнил, что состав без груза двигался на станцию одного из предприятий.
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРЖД
 
 
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