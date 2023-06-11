Рейтинг@Mail.ru
В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 11.06.2023 (обновлено: 17:38 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/poezd-1877530249.html
В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов
В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов - РИА Новости, 11.06.2023
В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов
Поезда временно не ходят в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:41
2023-06-11T17:38
происшествия
кировский район
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729045313_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a8af3fe4f4aac827dcd5cb7abbe9a660.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Поезда временно не ходят в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ориентировочное время устранения проблем займет от трех до четырех часов. На месте работают все профильные службы", — написал он в Telegram-канале.Аксенов уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Для пассажиров организуют трансфер автобусами. Глава региона добавил, что лично держит ситуацию на контроле, и попросил всех соблюдать спокойствие.Кировский район Крыма находится в восточной части полуострова, рядом расположена Феодосия. Через эту местность проходит железная дорога от Крымского моста к Джанкою, Симферополю и Севастополю.
https://ria.ru/20230518/poezd-1872571431.html
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729045313_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_22cba0535c84b223ef07936b52b6a246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировский район, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Кировский район, Сергей Аксенов (политик)
В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов

Аксенов: в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения полотна

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкРельсы
Рельсы - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Рельсы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Поезда временно не ходят в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ориентировочное время устранения проблем займет от трех до четырех часов. На месте работают все профильные службы", — написал он в Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Для пассажиров организуют трансфер автобусами. Глава региона добавил, что лично держит ситуацию на контроле, и попросил всех соблюдать спокойствие.
Кировский район Крыма находится в восточной части полуострова, рядом расположена Феодосия. Через эту местность проходит железная дорога от Крымского моста к Джанкою, Симферополю и Севастополю.
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Очевидцы сообщили о взрыве перед сходом поезда в Крыму
18 мая, 11:16
 
ПроисшествияКировский районСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала