https://ria.ru/20230611/poezd-1877530249.html

В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов

В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов - РИА Новости, 11.06.2023

В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов

Поезда временно не ходят в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T16:41

2023-06-11T16:41

2023-06-11T17:38

происшествия

кировский район

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Поезда временно не ходят в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ориентировочное время устранения проблем займет от трех до четырех часов. На месте работают все профильные службы", — написал он в Telegram-канале.Аксенов уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Для пассажиров организуют трансфер автобусами. Глава региона добавил, что лично держит ситуацию на контроле, и попросил всех соблюдать спокойствие.Кировский район Крыма находится в восточной части полуострова, рядом расположена Феодосия. Через эту местность проходит железная дорога от Крымского моста к Джанкою, Симферополю и Севастополю.

https://ria.ru/20230518/poezd-1872571431.html

кировский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, кировский район, сергей аксенов (политик)