https://ria.ru/20230611/poezd-1877530249.html
В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов
В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов - РИА Новости, 11.06.2023
В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов
Поезда временно не ходят в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:41
2023-06-11T16:41
2023-06-11T17:38
происшествия
кировский район
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Поезда временно не ходят в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ориентировочное время устранения проблем займет от трех до четырех часов. На месте работают все профильные службы", — написал он в Telegram-канале.Аксенов уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Для пассажиров организуют трансфер автобусами. Глава региона добавил, что лично держит ситуацию на контроле, и попросил всех соблюдать спокойствие.Кировский район Крыма находится в восточной части полуострова, рядом расположена Феодосия. Через эту местность проходит железная дорога от Крымского моста к Джанкою, Симферополю и Севастополю.
https://ria.ru/20230518/poezd-1872571431.html
кировский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировский район, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Кировский район, Сергей Аксенов (политик)
В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов
Аксенов: в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения полотна