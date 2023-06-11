https://ria.ru/20230611/podtoplenie-1877507194.html

В подконтрольной Киеву части Херсонской области подтоплены более 3800 домов

В подконтрольной Киеву части Херсонской области подтоплены более 3800 домов - РИА Новости, 11.06.2023

В подконтрольной Киеву части Херсонской области подтоплены более 3800 домов

Сорок шесть населенных пунктов остаются подтопленными на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в воскресенье директор департамента организации... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T13:57

2023-06-11T13:57

2023-06-11T13:57

киев

херсонская область

россия

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

сергей шойгу

разрушение каховской гэс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790233565_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_71142e9f5f7c036540a4ade93420ef51.jpg

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сорок шесть населенных пунктов остаются подтопленными на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в воскресенье директор департамента организации мер гражданской защиты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Виктор Витовецкий в эфире телеканала "Рада"."Ситуация следующая: сейчас подтоплены 46 населенных пунктов Херсонской области, это более 3800 домовладений. К сожалению, мы имеем 10 раненых, из них 3 работника нацполиции и 2 ГСЧС и 6 погибших", - сказал Витовецкий. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230611/gospitalizatsiya-1877452157.html

киев

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, херсонская область , россия, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, сергей шойгу, разрушение каховской гэс, в мире