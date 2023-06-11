В подконтрольной Киеву части Херсонской области подтоплены более 3800 домов
В подконтрольной Киеву части Херсонской области подтоплены сорок шесть населенных пунктов
Подтопленные березы . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сорок шесть населенных пунктов остаются подтопленными на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в воскресенье директор департамента организации мер гражданской защиты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Виктор Витовецкий в эфире телеканала "Рада".
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"Ситуация следующая: сейчас подтоплены 46 населенных пунктов Херсонской области, это более 3800 домовладений. К сожалению, мы имеем 10 раненых, из них 3 работника нацполиции и 2 ГСЧС и 6 погибших", - сказал Витовецкий.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.