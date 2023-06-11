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В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году - РИА Новости, 11.06.2023
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08:34 11.06.2023 (обновлено: 09:19 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html
В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году
В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году - РИА Новости, 11.06.2023
В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году
В 2025 году власти проиндексируют пенсии по старости два раза, чтобы учесть фактическую инфляцию за предшествующий год, заявил в беседе с "Российской газетой"... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T08:34
2023-06-11T09:19
общество
ярослав нилов
госдума рф
россия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В 2025 году власти проиндексируют пенсии по старости два раза, чтобы учесть фактическую инфляцию за предшествующий год, заявил в беседе с "Российской газетой" депутат Ярослав Нилов.&quot;До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год&quot;, — рассказал парламентарий.При переходе на расчет пенсий на основе показателей фактической инфляции индексация будет производиться с февраля, после чего последует корректировка в апреле. Сейчас повышение выплат проводится с 1 января.Согласно закону о бюджете Социального фонда, в 2024 году индексация планируется на 4,6 процента, в феврале 2025 года — четыре процента, а апреле 2025 года — 3, 6 процента.В 2023 году повышение страховых пенсий составило 4,8 процента.
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общество, ярослав нилов, госдума рф, россия
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году

Депутат Нилов: в 2025 году пенсии проиндексируют дважды, первый раз в феврале

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПенсионер получает пенсию в одном из отделений "Почты России"
Пенсионер получает пенсию в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пенсионер получает пенсию в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В 2025 году власти проиндексируют пенсии по старости два раза, чтобы учесть фактическую инфляцию за предшествующий год, заявил в беседе с "Российской газетой" депутат Ярослав Нилов.
«

"До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год", — рассказал парламентарий.

При переходе на расчет пенсий на основе показателей фактической инфляции индексация будет производиться с февраля, после чего последует корректировка в апреле. Сейчас повышение выплат проводится с 1 января.
Согласно закону о бюджете Социального фонда, в 2024 году индексация планируется на 4,6 процента, в феврале 2025 года — четыре процента, а апреле 2025 года — 3, 6 процента.
В 2023 году повышение страховых пенсий составило 4,8 процента.
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