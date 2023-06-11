https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html

В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году

В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году - РИА Новости, 11.06.2023

В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году

В 2025 году власти проиндексируют пенсии по старости два раза, чтобы учесть фактическую инфляцию за предшествующий год, заявил в беседе с "Российской газетой"... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T08:34

2023-06-11T08:34

2023-06-11T09:19

общество

ярослав нилов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В 2025 году власти проиндексируют пенсии по старости два раза, чтобы учесть фактическую инфляцию за предшествующий год, заявил в беседе с "Российской газетой" депутат Ярослав Нилов."До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год", — рассказал парламентарий.При переходе на расчет пенсий на основе показателей фактической инфляции индексация будет производиться с февраля, после чего последует корректировка в апреле. Сейчас повышение выплат проводится с 1 января.Согласно закону о бюджете Социального фонда, в 2024 году индексация планируется на 4,6 процента, в феврале 2025 года — четыре процента, а апреле 2025 года — 3, 6 процента.В 2023 году повышение страховых пенсий составило 4,8 процента.

https://ria.ru/20230501/may-1868588241.html

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

общество, ярослав нилов, госдума рф, россия