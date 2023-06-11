https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html
В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году
В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году - РИА Новости, 11.06.2023
В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году
В 2025 году власти проиндексируют пенсии по старости два раза, чтобы учесть фактическую инфляцию за предшествующий год, заявил в беседе с "Российской газетой"... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T08:34
2023-06-11T08:34
2023-06-11T09:19
общество
ярослав нилов
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840782400_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_741f510e66cdf945867221c262e5c1c7.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В 2025 году власти проиндексируют пенсии по старости два раза, чтобы учесть фактическую инфляцию за предшествующий год, заявил в беседе с "Российской газетой" депутат Ярослав Нилов."До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год", — рассказал парламентарий.При переходе на расчет пенсий на основе показателей фактической инфляции индексация будет производиться с февраля, после чего последует корректировка в апреле. Сейчас повышение выплат проводится с 1 января.Согласно закону о бюджете Социального фонда, в 2024 году индексация планируется на 4,6 процента, в феврале 2025 года — четыре процента, а апреле 2025 года — 3, 6 процента.В 2023 году повышение страховых пенсий составило 4,8 процента.
https://ria.ru/20230501/may-1868588241.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840782400_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_41b8e63149e7f5e410af4be6f2f75f3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, госдума рф, россия
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году
Депутат Нилов: в 2025 году пенсии проиндексируют дважды, первый раз в феврале