https://ria.ru/20230611/ozhivlenie-1877571915.html

В Эквадоре женщина "ожила", когда ее готовили к похоронам

В Эквадоре женщина "ожила", когда ее готовили к похоронам - РИА Новости, 11.06.2023

В Эквадоре женщина "ожила", когда ее готовили к похоронам

Пожилая женщина в Эквадоре "ожила", когда родственники начали готовить ее к похоронам, сообщила газета El Universo. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T22:31

2023-06-11T22:31

2023-06-11T22:40

в мире

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Пожилая женщина в Эквадоре "ожила", когда родственники начали готовить ее к похоронам, сообщила газета El Universo. "В пятницу врач больницы Мартин (города Бабаойо) выдал родным тело Беллы, которая скончалась", - отмечает СМИ. Белла находилась в гробу несколько часов. Когда крышку гроба открыли, чтобы подготовить тело к похоронам, сын женщины и другие родственники обнаружили, что она подает признаки жизни. У медиков пока нет объяснений по поводу причин произошедшего. Возможно, Белла впала в каталепсию - в состояние обездвиженности, которое может длиться несколько дней. В настоящее время женщина находится в больнице. Родственники рассматривают возможность подачи иска в суд против больницы.

https://ria.ru/20220227/tserkovnaya-1775052700.html

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