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В Эквадоре женщина "ожила", когда ее готовили к похоронам - РИА Новости, 11.06.2023
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22:31 11.06.2023 (обновлено: 22:40 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/ozhivlenie-1877571915.html
В Эквадоре женщина "ожила", когда ее готовили к похоронам
В Эквадоре женщина "ожила", когда ее готовили к похоронам - РИА Новости, 11.06.2023
В Эквадоре женщина "ожила", когда ее готовили к похоронам
Пожилая женщина в Эквадоре "ожила", когда родственники начали готовить ее к похоронам, сообщила газета El Universo. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T22:31
2023-06-11T22:40
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Пожилая женщина в Эквадоре "ожила", когда родственники начали готовить ее к похоронам, сообщила газета El Universo. "В пятницу врач больницы Мартин (города Бабаойо) выдал родным тело Беллы, которая скончалась", - отмечает СМИ. Белла находилась в гробу несколько часов. Когда крышку гроба открыли, чтобы подготовить тело к похоронам, сын женщины и другие родственники обнаружили, что она подает признаки жизни. У медиков пока нет объяснений по поводу причин произошедшего. Возможно, Белла впала в каталепсию - в состояние обездвиженности, которое может длиться несколько дней. В настоящее время женщина находится в больнице. Родственники рассматривают возможность подачи иска в суд против больницы.
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
В Эквадоре женщина "ожила", когда ее готовили к похоронам

В Эквадоре пожилая женщина начала подавать признаки жизни, когда ее готовили к похоронам

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Пожилая женщина в Эквадоре "ожила", когда родственники начали готовить ее к похоронам, сообщила газета El Universo.
«
"В пятницу врач больницы Мартин (города Бабаойо) выдал родным тело Беллы, которая скончалась", - отмечает СМИ.
Белла находилась в гробу несколько часов. Когда крышку гроба открыли, чтобы подготовить тело к похоронам, сын женщины и другие родственники обнаружили, что она подает признаки жизни.
У медиков пока нет объяснений по поводу причин произошедшего. Возможно, Белла впала в каталепсию - в состояние обездвиженности, которое может длиться несколько дней.
В настоящее время женщина находится в больнице. Родственники рассматривают возможность подачи иска в суд против больницы.
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