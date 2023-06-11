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Пушков ответил на вопрос Маска о последствиях накачки Киева оружием

Пушков ответил на вопрос Маска о последствиях накачки Киева оружием - РИА Новости, 11.06.2023

Пушков ответил на вопрос Маска о последствиях накачки Киева оружием

Нынешняя администрация США не в состоянии понять последствий продолжающейся поддержки киевского режима вооружениями и деньгами, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T13:09

2023-06-11T13:09

2023-06-11T23:39

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киев

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алексей пушков

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Нынешняя администрация США не в состоянии понять последствий продолжающейся поддержки киевского режима вооружениями и деньгами, заявил сенатор Алексей Пушков.Парламентарий прокомментировал слова американского миллиардера Илона Маска, который заметил, что в вопросе поддержки Украины Запад часто выдает желаемое за действительное, и поинтересовался, чем кончится подобный подход."Ответа у администрации Байдена на этот вопрос нет. Ответ на этот вопрос находится за пределами мыслительного горизонта администрации США. Она несется вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие-либо другие сценарии", — посетовал Пушков.При этом сенатор заметил, что немногие в этой ситуации способны мыслить рационально, а основатель компании SpaceX оказался одним из тех, кто задает ключевой вопрос о последствиях принятых американскими властями решений.В пятницу Пентагон объявил о новых поставках Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов. В списке предоставляемой режиму Зеленского техники находятся ​​системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.

https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, киев, сша, украина, илон маск, алексей пушков, spacex, министерство обороны сша