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Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 11.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/orekhov-1877508055.html
Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ в районе Орехова
Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 11.06.2023
Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ в районе Орехова
Бойцы добровольческого батальона "БАРС-3" в составе добровольческой ударной бригады "Царские волки" отразили атаку противника в районе города Орехов на... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:05
2023-06-11T14:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Бойцы добровольческого батальона "БАРС-3" в составе добровольческой ударной бригады "Царские волки" отразили атаку противника в районе города Орехов на запорожском направлении в ходе украинского контрнаступления, ВСУ отправили в бой шесть танков и пехоту. "В нашем направлении шесть танков шло. Было прямое столкновение", - рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Маринез". По словам бойцов, первый танк был подбит из ПТУРа. "Из орудия был подбит один танк в ходе наступления армии ВСУ, в результате чего танк загорелся, и противник отступил, дальше он не пошел, то есть был деморализован. Личный состав открыл по противнику огонь из всех видов вооружений, которые имеются у нас здесь, и мы данную позицию отстояли, враг дальше не прошел", - рассказал боец с позывным "Учик".
https://ria.ru/20230611/boi-1877502103.html
запорожская область
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ в районе Орехова

Бойцы добровольческого батальона "БАРС-3" отразили атаку ВСУ у Орехова в Запорожье

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Бойцы добровольческого батальона "БАРС-3" в составе добровольческой ударной бригады "Царские волки" отразили атаку противника в районе города Орехов на запорожском направлении в ходе украинского контрнаступления, ВСУ отправили в бой шесть танков и пехоту.
"В нашем направлении шесть танков шло. Было прямое столкновение", - рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Маринез".
По словам бойцов, первый танк был подбит из ПТУРа.
"Из орудия был подбит один танк в ходе наступления армии ВСУ, в результате чего танк загорелся, и противник отступил, дальше он не пошел, то есть был деморализован. Личный состав открыл по противнику огонь из всех видов вооружений, которые имеются у нас здесь, и мы данную позицию отстояли, враг дальше не прошел", - рассказал боец с позывным "Учик".
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