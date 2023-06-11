https://ria.ru/20230611/orekhov-1877508055.html

Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ в районе Орехова

Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 11.06.2023

Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ в районе Орехова

Бойцы добровольческого батальона "БАРС-3" в составе добровольческой ударной бригады "Царские волки" отразили атаку противника в районе города Орехов на... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:05

2023-06-11T14:05

2023-06-11T14:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Бойцы добровольческого батальона "БАРС-3" в составе добровольческой ударной бригады "Царские волки" отразили атаку противника в районе города Орехов на запорожском направлении в ходе украинского контрнаступления, ВСУ отправили в бой шесть танков и пехоту. "В нашем направлении шесть танков шло. Было прямое столкновение", - рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Маринез". По словам бойцов, первый танк был подбит из ПТУРа. "Из орудия был подбит один танк в ходе наступления армии ВСУ, в результате чего танк загорелся, и противник отступил, дальше он не пошел, то есть был деморализован. Личный состав открыл по противнику огонь из всех видов вооружений, которые имеются у нас здесь, и мы данную позицию отстояли, враг дальше не прошел", - рассказал боец с позывным "Учик".

https://ria.ru/20230611/boi-1877502103.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область