https://ria.ru/20230611/obstrel-1877494245.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 11.06.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска с 8.40 по 11.00 выпустили 16 снарядов по Макеевке и Ясиноватой, сообщает в телеграм-канале представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:39
2023-06-11T11:39
2023-06-11T11:39
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска с 8.40 по 11.00 выпустили 16 снарядов по Макеевке и Ясиноватой, сообщает в телеграм-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.40 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. По Ясиноватой в 10.05 было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а позже в 11.00 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230610/donetsk-1877394934.html
https://ria.ru/20230611/obstrel-1877480989.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке и Ясиноватой 16 снарядов