https://ria.ru/20230611/nikosiya-1877576638.html

В Никосии прошли праздничные мероприятия в канун Дня России

В Никосии прошли праздничные мероприятия в канун Дня России - РИА Новости, 11.06.2023

В Никосии прошли праздничные мероприятия в канун Дня России

Сотни человек приняли участие в торжествах в канун Дня России на центральной площади Свободы в Никосии, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T23:53

2023-06-11T23:53

2023-06-11T23:54

россия

никосия (город)

в мире

день россии

северный кипр

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АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. Сотни человек приняли участие в торжествах в канун Дня России на центральной площади Свободы в Никосии, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников Кипра. Соорганизаторами мероприятия выступили кипрские НКО: Общество дружбы и культурных связей "Кипр - Россия", Ассоциация выпускников советских и российских вузов, а также Координационный совет российских соотечественников Республики Кипр. Собравшиеся держали в руках российские флаги. "Избранный Кипром путь евроинтеграции не должен ставить крест на многовековой дружбе наших народов. Мы заявляем о своей поддержке России! Киприоты своих друзей не бросают!" - говорили видные общественные деятели Кипра. Мероприятие было официально разрешено кипрскими властями, несмотря на открытое обращение к президенту Кипра от украинской диаспоры о запрете акций в поддержку России. Безопасность мероприятия обеспечивала полиция Кипра на самом высоком уровне, отметили в Координационном совете.

https://ria.ru/20230611/vruchenie-1877535952.html

россия

никосия (город)

северный кипр

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россия, никосия (город), в мире, день россии, северный кипр