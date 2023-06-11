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В Никосии прошли праздничные мероприятия в канун Дня России - РИА Новости, 11.06.2023
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23:53 11.06.2023 (обновлено: 23:54 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/nikosiya-1877576638.html
В Никосии прошли праздничные мероприятия в канун Дня России
В Никосии прошли праздничные мероприятия в канун Дня России - РИА Новости, 11.06.2023
В Никосии прошли праздничные мероприятия в канун Дня России
Сотни человек приняли участие в торжествах в канун Дня России на центральной площади Свободы в Никосии, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T23:53
2023-06-11T23:54
россия
никосия (город)
в мире
день россии
северный кипр
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АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. Сотни человек приняли участие в торжествах в канун Дня России на центральной площади Свободы в Никосии, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников Кипра. Соорганизаторами мероприятия выступили кипрские НКО: Общество дружбы и культурных связей "Кипр - Россия", Ассоциация выпускников советских и российских вузов, а также Координационный совет российских соотечественников Республики Кипр. Собравшиеся держали в руках российские флаги. "Избранный Кипром путь евроинтеграции не должен ставить крест на многовековой дружбе наших народов. Мы заявляем о своей поддержке России! Киприоты своих друзей не бросают!" - говорили видные общественные деятели Кипра. Мероприятие было официально разрешено кипрскими властями, несмотря на открытое обращение к президенту Кипра от украинской диаспоры о запрете акций в поддержку России. Безопасность мероприятия обеспечивала полиция Кипра на самом высоком уровне, отметили в Координационном совете.
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россия
никосия (город)
северный кипр
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россия, никосия (город), в мире, день россии, северный кипр
Россия, Никосия (город), В мире, День России, Северный Кипр
В Никосии прошли праздничные мероприятия в канун Дня России

В Никосии сотни человек приняли участие в праздничных мероприятиях в канун Дня России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНикосия
Никосия - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Никосия. Архивное фото
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АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. Сотни человек приняли участие в торжествах в канун Дня России на центральной площади Свободы в Никосии, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников Кипра.
Соорганизаторами мероприятия выступили кипрские НКО: Общество дружбы и культурных связей "Кипр - Россия", Ассоциация выпускников советских и российских вузов, а также Координационный совет российских соотечественников Республики Кипр.
Собравшиеся держали в руках российские флаги.
«
"Избранный Кипром путь евроинтеграции не должен ставить крест на многовековой дружбе наших народов. Мы заявляем о своей поддержке России! Киприоты своих друзей не бросают!" - говорили видные общественные деятели Кипра.
Мероприятие было официально разрешено кипрскими властями, несмотря на открытое обращение к президенту Кипра от украинской диаспоры о запрете акций в поддержку России. Безопасность мероприятия обеспечивала полиция Кипра на самом высоком уровне, отметили в Координационном совете.
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