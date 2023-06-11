https://ria.ru/20230611/nastuplenie-1877514788.html
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на трех направлениях
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 11.06.2023
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на трех направлениях
При продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях Украина потеряла еще более 360 военных, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:49
2023-06-11T14:49
2023-06-11T16:36
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. При продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях Украина потеряла еще более 360 военных, сообщили в Минобороны России.На Донецком направлении ВСУ понесли наибольшие потери в живой силе. "В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубица Д-30", — сказали в министерстве.Наиболее активные боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки. Южная группировка войск отразила восемь атак ВСУ по направлению к Новобахмутовке, Красногоровке, Первомайскому и Марьинке, не допустив вклинений в линии российской обороны.Также военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ.На Южнодонецком и Запорожском направлениях украинские войска лишились значительного количества бронетехники.Общие потери противника на этих двух направлениях составили:При этом на Запорожском направлении военные группировки "Восток" отразили три атаки противника. В районе Времевского выступа авиация поразила скопления живой силы и техники трех бригад ВСУ."В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", — отметили в ведомстве.Купянское направлениеВоенные Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике."В районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", — рассказали в министерстве.На этом направлении ВСУ потеряли:Краснолиманское направлениеБойцы группировки "Центр" наносили удары по противнику в Донецкой и Луганской народных республиках, а в районе Торского пресекли деятельность украинской ДРГ.Общие потери противника на этом направлении составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили наносить огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении.Потери украинских войск составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 91 украинское подразделение на огневых позициях, живую силу и технику в 109 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230603/mashiny-1875910573.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230610/tekhnika-vsu-1877421680.html
https://ria.ru/20230611/boi-1877502103.html
https://ria.ru/20230611/priazove-1877510371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на трех направлениях
Минобороны: ВСУ попытались наступать на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. При продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях Украина потеряла еще более 360 военных, сообщили в Минобороны России.
На Донецком направлении ВСУ понесли наибольшие потери в живой силе.
«
"В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубица Д-30", — сказали в министерстве.
Наиболее активные боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки. Южная группировка войск отразила восемь атак ВСУ по направлению к Новобахмутовке, Красногоровке, Первомайскому и Марьинке, не допустив вклинений в линии российской обороны.
Также военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
На Южнодонецком и Запорожском направлениях украинские войска лишились значительного количества бронетехники.
Общие потери противника на этих двух направлениях составили:
- свыше 50 украинских военнослужащих;
- 11 танков, в том числе три Leopard;
- 17 боевых машин пехоты;
- 16 боевых бронированных машин;
- четыре автомобиля;
- боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании;
- артиллерийская система М777 производства США.
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При этом на Запорожском направлении военные группировки "Восток" отразили три атаки противника. В районе Времевского выступа авиация поразила скопления живой силы и техники трех бригад ВСУ.
«
"В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", — отметили в ведомстве.
Военные Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике.
«
"В районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", — рассказали в министерстве.
На этом направлении ВСУ потеряли:
- до 30 военнослужащих;
- два пикапа;
- самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США;
- гаубицу Д-20.
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Краснолиманское направление
Бойцы группировки "Центр" наносили удары по противнику в Донецкой и Луганской народных республиках, а в районе Торского пресекли деятельность украинской ДРГ.
Общие потери противника на этом направлении составили:
- более 50 военнослужащих;
- два танка;
- боевая машина пехоты;
- три автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- две гаубицы Д-30;
- одна гаубица Д-20.
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Российские подразделения продолжили наносить огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении.
Потери украинских войск составили:
- более 30 военнослужащих;
- боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ";
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- гаубица "Мста-Б".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 91 украинское подразделение на огневых позициях, живую силу и технику в 109 районах.
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