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Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 11.06.2023 (обновлено: 16:36 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/nastuplenie-1877514788.html
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на трех направлениях
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 11.06.2023
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на трех направлениях
При продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях Украина потеряла еще более 360 военных, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:49
2023-06-11T16:36
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. При продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях Украина потеряла еще более 360 военных, сообщили в Минобороны России.На Донецком направлении ВСУ понесли наибольшие потери в живой силе. "В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубица Д-30", — сказали в министерстве.Наиболее активные боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки. Южная группировка войск отразила восемь атак ВСУ по направлению к Новобахмутовке, Красногоровке, Первомайскому и Марьинке, не допустив вклинений в линии российской обороны.Также военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ.На Южнодонецком и Запорожском направлениях украинские войска лишились значительного количества бронетехники.Общие потери противника на этих двух направлениях составили:При этом на Запорожском направлении военные группировки "Восток" отразили три атаки противника. В районе Времевского выступа авиация поразила скопления живой силы и техники трех бригад ВСУ."В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", — отметили в ведомстве.Купянское направлениеВоенные Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике."В районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", — рассказали в министерстве.На этом направлении ВСУ потеряли:Краснолиманское направлениеБойцы группировки "Центр" наносили удары по противнику в Донецкой и Луганской народных республиках, а в районе Торского пресекли деятельность украинской ДРГ.Общие потери противника на этом направлении составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили наносить огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении.Потери украинских войск составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 91 украинское подразделение на огневых позициях, живую силу и технику в 109 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230603/mashiny-1875910573.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230610/tekhnika-vsu-1877421680.html
https://ria.ru/20230611/boi-1877502103.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

Минобороны: ВСУ попытались наступать на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVМедики эвакуируют раненых украинских солдат возле линии фронта
Медики эвакуируют раненых украинских солдат возле линии фронта - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Медики эвакуируют раненых украинских солдат возле линии фронта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. При продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях Украина потеряла еще более 360 военных, сообщили в Минобороны России.
На Донецком направлении ВСУ понесли наибольшие потери в живой силе.
«
"В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубица Д-30", — сказали в министерстве.
Наиболее активные боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки. Южная группировка войск отразила восемь атак ВСУ по направлению к Новобахмутовке, Красногоровке, Первомайскому и Марьинке, не допустив вклинений в линии российской обороны.
Также военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
На Южнодонецком и Запорожском направлениях украинские войска лишились значительного количества бронетехники.
Общие потери противника на этих двух направлениях составили:
  • свыше 50 украинских военнослужащих;
  • 11 танков, в том числе три Leopard;
  • 17 боевых машин пехоты;
  • 16 боевых бронированных машин;
  • четыре автомобиля;
  • боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании;
  • артиллерийская система М777 производства США.
Санитарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Украинские военные целятся в российские санитарные машины, рассказал боец
3 июня, 09:10
При этом на Запорожском направлении военные группировки "Восток" отразили три атаки противника. В районе Времевского выступа авиация поразила скопления живой силы и техники трех бригад ВСУ.
«
"В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", — отметили в ведомстве.

Купянское направление

Военные Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике.
«
"В районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", — рассказали в министерстве.
На этом направлении ВСУ потеряли:
  • до 30 военнослужащих;
  • два пикапа;
  • самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США;
  • гаубицу Д-20.
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженной западной бронетехники ВСУ
10 июня, 18:10

Краснолиманское направление

Бойцы группировки "Центр" наносили удары по противнику в Донецкой и Луганской народных республиках, а в районе Торского пресекли деятельность украинской ДРГ.
Общие потери противника на этом направлении составили:
  • более 50 военнослужащих;
  • два танка;
  • боевая машина пехоты;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • две гаубицы Д-30;
  • одна гаубица Д-20.
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 Нона-С - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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Вчера, 13:06

Херсонское направление

Российские подразделения продолжили наносить огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении.
Потери украинских войск составили:
  • более 30 военнослужащих;
  • боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ";
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубица "Мста-Б".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 91 украинское подразделение на огневых позициях, живую силу и технику в 109 районах.
Разведывательный корабль Приазовье - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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