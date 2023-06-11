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Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям - РИА Новости, 11.06.2023
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12:52 11.06.2023 (обновлено: 22:57 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/minoborony-1877500907.html
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям - РИА Новости, 11.06.2023
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям
Минобороны РФ показало видео применения FPV-дронов (First Person View) по украинским позициям. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:52
2023-06-11T22:57
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны РФ показало видео применения FPV-дронов (First Person View) по украинским позициям. В ролике демонстрируется запись с беспилотников-камикадзе, которые атакуют украинский опорный пункт. Такие дроны представляют собой небольшие квадрокоптеры с подвешенной к ним боевой частью от гранаты РПГ-7 — ее нос видно в кадре с камеры дрона. Попадание дронов в цель контролирует разведывательный БПЛА. Как уточнили в ведомстве, в ролике демонстрируются кадры уничтожения оборудованной позиции боевиков войск Украины на Запорожском направлении. "Операторами БПЛА вскрыли расположение опорного пункта ВСУ, и по разведанным позициям были применены ударные дроны. В результате поражения огневые точки боевиков ВСУ были уничтожены", — сказали в ведомстве.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям

Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинскому опорному пункту

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны РФ показало видео применения FPV-дронов (First Person View) по украинским позициям.
В ролике демонстрируется запись с беспилотников-камикадзе, которые атакуют украинский опорный пункт. Такие дроны представляют собой небольшие квадрокоптеры с подвешенной к ним боевой частью от гранаты РПГ-7 — ее нос видно в кадре с камеры дрона.
Попадание дронов в цель контролирует разведывательный БПЛА.
Как уточнили в ведомстве, в ролике демонстрируются кадры уничтожения оборудованной позиции боевиков войск Украины на Запорожском направлении.
"Операторами БПЛА вскрыли расположение опорного пункта ВСУ, и по разведанным позициям были применены ударные дроны. В результате поражения огневые точки боевиков ВСУ были уничтожены", — сказали в ведомстве.
Уничтожение экипажами Ка-52 украинской бронетехники на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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