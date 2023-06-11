https://ria.ru/20230611/minoborony-1877500907.html
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям - РИА Новости, 11.06.2023
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям
Минобороны РФ показало видео применения FPV-дронов (First Person View) по украинским позициям. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:52
2023-06-11T12:52
2023-06-11T22:57
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны РФ показало видео применения FPV-дронов (First Person View) по украинским позициям. В ролике демонстрируется запись с беспилотников-камикадзе, которые атакуют украинский опорный пункт. Такие дроны представляют собой небольшие квадрокоптеры с подвешенной к ним боевой частью от гранаты РПГ-7 — ее нос видно в кадре с камеры дрона. Попадание дронов в цель контролирует разведывательный БПЛА. Как уточнили в ведомстве, в ролике демонстрируются кадры уничтожения оборудованной позиции боевиков войск Украины на Запорожском направлении. "Операторами БПЛА вскрыли расположение опорного пункта ВСУ, и по разведанным позициям были применены ударные дроны. В результате поражения огневые точки боевиков ВСУ были уничтожены", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230611/ka-52-1877482150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинскому опорному пункту