Для участников Прохоровского сражения ВОВ выпустили памятную медаль
Белгородские власти выпустили памятную медаль в честь 80-летия Прохоровского сражения ВОВ
© Фото : Департамент ГОЧСиПБУчастница Прохоровского сражения Мария Михайловна Рохлина
© Фото : Департамент ГОЧСиПБ
Участница Прохоровского сражения Мария Михайловна Рохлина
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Памятную медаль в честь 80-й годовщины Прохоровского сражения Великой Отечественной войны выпустили для почти 400 участников этой битвы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"У нас в этом году замечательное событие, несмотря на сложность событий сегодняшнего дня, это 80-летие Прохоровского сражения. Выпустили памятную медаль для всех, кто принимал участие в сражении под Прохоровкой. Всего их 380 человек - проживают в 55 регионах", - рассказал губернатор.
Он уточнил, что в Подольске почетная медаль была вручена уважаемому ветерану - Марии Михайловне Рохлиной. Благодаря поддержке руководителей муниципалитетов и регионов, правительство Белгородской области планирует распространить эту акцию по всей стране.
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"Особенность сегодняшнего дня - память о тех великих днях и о сложных событиях, которые происходят сейчас, они неразрывно связаны. И мы должны помнить об этом каждый день. Передавать нашим детям и внукам, чтобы этого не повторилось", - добавил Гладков.
Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны произошло 12 июля 1943 года. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.