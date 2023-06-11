https://ria.ru/20230611/medal-1877478618.html

Для участников Прохоровского сражения ВОВ выпустили памятную медаль

Для участников Прохоровского сражения ВОВ выпустили памятную медаль - РИА Новости, 11.06.2023

Для участников Прохоровского сражения ВОВ выпустили памятную медаль

Памятную медаль в честь 80-й годовщины Прохоровского сражения Великой Отечественной войны выпустили для почти 400 участников этой битвы, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T09:56

2023-06-11T09:56

2023-06-11T10:30

общество

белгородская область

прохоровка

подольск

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Памятную медаль в честь 80-й годовщины Прохоровского сражения Великой Отечественной войны выпустили для почти 400 участников этой битвы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "У нас в этом году замечательное событие, несмотря на сложность событий сегодняшнего дня, это 80-летие Прохоровского сражения. Выпустили памятную медаль для всех, кто принимал участие в сражении под Прохоровкой. Всего их 380 человек - проживают в 55 регионах", - рассказал губернатор. Он уточнил, что в Подольске почетная медаль была вручена уважаемому ветерану - Марии Михайловне Рохлиной. Благодаря поддержке руководителей муниципалитетов и регионов, правительство Белгородской области планирует распространить эту акцию по всей стране. "Особенность сегодняшнего дня - память о тех великих днях и о сложных событиях, которые происходят сейчас, они неразрывно связаны. И мы должны помнить об этом каждый день. Передавать нашим детям и внукам, чтобы этого не повторилось", - добавил Гладков. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны произошло 12 июля 1943 года. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.

https://ria.ru/20230405/parad-1863329693.html

https://ria.ru/20230202/bitva-1848630960.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, прохоровка, подольск, вячеслав гладков