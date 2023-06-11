https://ria.ru/20230611/kontrnastuplenie-1877571209.html

Херш рассказал, чем грозит Украине, НАТО и Байдену контрнаступление ВСУ

Херш рассказал, чем грозит Украине, НАТО и Байдену контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023

Херш рассказал, чем грозит Украине, НАТО и Байдену контрнаступление ВСУ

Начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО, заявил в... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T22:13

2023-06-11T22:13

2023-06-11T22:29

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

сеймур херш

джо байден

джордж гэллоуэй

нато

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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО, заявил в воскресенье американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Это не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определенно, для администрации Джо Байдена", - сказал Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, комментируя стартовавшее наступление ВСУ.У Херша также спросили, видит ли он признаки того, что НАТО готовится вступить в войну на Украине, на что именитый журналист допустил, что участие альянса в этом конфликте уже разворачивается на наших глазах. "Вероятно, (НАТО - ред.) уже там. Я имею в виду, если мы говорим о подготовке и консультировании…сейчас так много отдельных групп в украинской армии. Некоторые охарактеризовали данное наступление как "заранее обреченное". Это как если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать тренировки. Это было бы невозможно - а это то, что происходит сейчас в украинской армии", - добавил известный журналист. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

https://ria.ru/20230610/poteri-1877434376.html

украина

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, сеймур херш, джо байден, джордж гэллоуэй, нато, вооруженные силы украины