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Херш рассказал, чем грозит Украине, НАТО и Байдену контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 11.06.2023 (обновлено: 22:29 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/kontrnastuplenie-1877571209.html
Херш рассказал, чем грозит Украине, НАТО и Байдену контрнаступление ВСУ
Херш рассказал, чем грозит Украине, НАТО и Байдену контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
Херш рассказал, чем грозит Украине, НАТО и Байдену контрнаступление ВСУ
Начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО, заявил в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T22:13
2023-06-11T22:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сеймур херш
джо байден
джордж гэллоуэй
нато
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО, заявил в воскресенье американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. &quot;Это не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определенно, для администрации Джо Байдена&quot;, - сказал Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, комментируя стартовавшее наступление ВСУ.У Херша также спросили, видит ли он признаки того, что НАТО готовится вступить в войну на Украине, на что именитый журналист допустил, что участие альянса в этом конфликте уже разворачивается на наших глазах. "Вероятно, (НАТО - ред.) уже там. Я имею в виду, если мы говорим о подготовке и консультировании…сейчас так много отдельных групп в украинской армии. Некоторые охарактеризовали данное наступление как "заранее обреченное". Это как если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать тренировки. Это было бы невозможно - а это то, что происходит сейчас в украинской армии", - добавил известный журналист. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
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украина
россия
сша
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украина, россия, сша, сеймур херш, джо байден, джордж гэллоуэй, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сеймур Херш, Джо Байден, Джордж Гэллоуэй, НАТО, Вооруженные силы Украины
Херш рассказал, чем грозит Украине, НАТО и Байдену контрнаступление ВСУ

Журналист Херш: контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Киеву, ни США, ни НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО, заявил в воскресенье американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«

"Это не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определенно, для администрации Джо Байдена", - сказал Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, комментируя стартовавшее наступление ВСУ.

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У Херша также спросили, видит ли он признаки того, что НАТО готовится вступить в войну на Украине, на что именитый журналист допустил, что участие альянса в этом конфликте уже разворачивается на наших глазах.
«
"Вероятно, (НАТО - ред.) уже там. Я имею в виду, если мы говорим о подготовке и консультировании…сейчас так много отдельных групп в украинской армии. Некоторые охарактеризовали данное наступление как "заранее обреченное". Это как если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать тренировки. Это было бы невозможно - а это то, что происходит сейчас в украинской армии", - добавил известный журналист.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСеймур ХершДжо БайденДжордж ГэллоуэйНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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