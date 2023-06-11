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Солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 11.06.2023 (обновлено: 20:57 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/kontrnastuplenie-1877563877.html
Солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley, пишут СМИ
Солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2023
Солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley, пишут СМИ
Солдаты одного украинского подразделения рассказали, что большая часть имеющихся у нее БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:53
2023-06-11T20:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Солдаты одного украинского подразделения рассказали, что большая часть имеющихся у нее БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство Франс Пресс. "Группа украинских солдат... заявили..., что они потеряли большую часть Bradley", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что из девяти машин мотопехотного подразделения шесть были разбиты и только одна избежала повреждений. На вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из военных сомкнул указательный и большой пальцы, чтобы продемонстрировать отсутствие значимых достижений. В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина
Солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley, пишут СМИ

AFP: украинские солдаты заявили, что лишились большей части Bradley при наступлении

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Солдаты одного украинского подразделения рассказали, что большая часть имеющихся у нее БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство Франс Пресс.
«
"Группа украинских солдат... заявили..., что они потеряли большую часть Bradley", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что из девяти машин мотопехотного подразделения шесть были разбиты и только одна избежала повреждений.
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На вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из военных сомкнул указательный и большой пальцы, чтобы продемонстрировать отсутствие значимых достижений.
В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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