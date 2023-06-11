https://ria.ru/20230611/kontrnastuplenie-1877563877.html

Солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley, пишут СМИ

Солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2023

Солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley, пишут СМИ

Солдаты одного украинского подразделения рассказали, что большая часть имеющихся у нее БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T20:53

2023-06-11T20:53

2023-06-11T20:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Солдаты одного украинского подразделения рассказали, что большая часть имеющихся у нее БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство Франс Пресс. "Группа украинских солдат... заявили..., что они потеряли большую часть Bradley", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что из девяти машин мотопехотного подразделения шесть были разбиты и только одна избежала повреждений. На вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из военных сомкнул указательный и большой пальцы, чтобы продемонстрировать отсутствие значимых достижений. В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина