Солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley, пишут СМИ
AFP: украинские солдаты заявили, что лишились большей части Bradley при наступлении
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Солдаты одного украинского подразделения рассказали, что большая часть имеющихся у нее БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство Франс Пресс.
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"Группа украинских солдат... заявили..., что они потеряли большую часть Bradley", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что из девяти машин мотопехотного подразделения шесть были разбиты и только одна избежала повреждений.
На вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из военных сомкнул указательный и большой пальцы, чтобы продемонстрировать отсутствие значимых достижений.
В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.