https://ria.ru/20230611/kommunisty-1877457279.html

"Коммунисты России" предложили переименовать 12 Июня

"Коммунисты России" предложили переименовать 12 Июня - РИА Новости, 11.06.2023

"Коммунисты России" предложили переименовать 12 Июня

Партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России, а также сделать день начала спецоперации... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T03:07

2023-06-11T03:07

2023-06-11T05:21

россия

коммунисты россии

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России, а также сделать день начала спецоперации официальным праздником, заявил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович."У нас есть предложение такое - переименовать этот день (День России), чтобы он назывался День великой России", - сказал он. Политик объяснил это тем, что праздник в последние полтора года "приобрел новое значение и новое звучание" и "стал более понятен россиянам". "День начала специальной военной операции стоило бы тоже сделать официальным праздником", - добавил Малинкович.

https://ria.ru/20230204/volgograd-1849696435.html

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россия, коммунисты россии, общество