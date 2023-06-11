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"Коммунисты России" предложили переименовать 12 Июня - РИА Новости, 11.06.2023
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03:07 11.06.2023 (обновлено: 05:21 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/kommunisty-1877457279.html
"Коммунисты России" предложили переименовать 12 Июня
"Коммунисты России" предложили переименовать 12 Июня - РИА Новости, 11.06.2023
"Коммунисты России" предложили переименовать 12 Июня
Партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России, а также сделать день начала спецоперации... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T03:07
2023-06-11T05:21
россия
коммунисты россии
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России, а также сделать день начала спецоперации официальным праздником, заявил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович."У нас есть предложение такое - переименовать этот день (День России), чтобы он назывался День великой России", - сказал он. Политик объяснил это тем, что праздник в последние полтора года "приобрел новое значение и новое звучание" и "стал более понятен россиянам". "День начала специальной военной операции стоило бы тоже сделать официальным праздником", - добавил Малинкович.
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россия, коммунисты россии, общество
Россия, Коммунисты России, Общество
"Коммунисты России" предложили переименовать 12 Июня

"Коммунисты России" предложили переименовать 12 Июня в День великой России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСъезд партии "Коммунисты России"
Съезд партии Коммунисты России - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Съезд партии "Коммунисты России". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России, а также сделать день начала спецоперации официальным праздником, заявил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
«
"У нас есть предложение такое - переименовать этот день (День России), чтобы он назывался День великой России", - сказал он.
Политик объяснил это тем, что праздник в последние полтора года "приобрел новое значение и новое звучание" и "стал более понятен россиянам".
"День начала специальной военной операции стоило бы тоже сделать официальным праздником", - добавил Малинкович.
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