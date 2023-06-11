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СМИ: Китай с 2019 года собирал разведданные по США с военной базы на Кубе - РИА Новости, 11.06.2023
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01:51 11.06.2023 (обновлено: 05:26 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/kitay-1877455041.html
СМИ: Китай с 2019 года собирал разведданные по США с военной базы на Кубе
СМИ: Китай с 2019 года собирал разведданные по США с военной базы на Кубе - РИА Новости, 11.06.2023
СМИ: Китай с 2019 года собирал разведданные по США с военной базы на Кубе
Китай использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T01:51
2023-06-11T05:26
в мире
китай
джо байден
politico
джон кирби
куба
сша
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Китай использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщала 8 июня о том, что КНР и Куба тайно договорились о создании на острове китайской базы для возможного слежения за США. Как отмечает Politico, ссылаясь на неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена, данная база была создана еще до прихода Байдена к власти. "Когда администрация (Байдена - ред.) вступила в должность в январе 2021 года, мы были проинформированы о... важных усилиях КНР по всему миру по расширению своей зарубежной инфраструктуры... сбора данных. Эти усилия включали присутствие на Кубе объектов сбора разведданных КНР... Фактически КНР провела модернизацию своих средств сбора данных на Кубе в 2019 году. Все это прекрасно отражено в разведывательных документах", - цитирует газета заявление неназванного чиновника.Как сообщает Politico со ссылкой на чиновника, по поручению президента США администрация "решила эту проблему" с помощью дипломатического взаимодействия с Китаем."Мы думаем, что власти КНР находится не... там, где они надеялись. КНР будет продолжать попытки усилить свое присутствие на Кубе, а мы будем продолжать их пресекать", - цитирует газета чиновника.Министерство иностранных дел Кубы 9 июня опровергло информацию о соглашении с КНР о строительстве военной базы для слежки за США. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что Штаты в курсе сообщений о якобы достигнутой договоренности между КНР и Кубой о создании китайской шпионской базы на острове, однако они "не соответствуют действительности".
https://ria.ru/20230605/kitay-1876324759.html
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в мире, китай, джо байден, politico, джон кирби, куба, сша
В мире, Китай, Джо Байден, Politico, Джон Кирби, Куба, США
СМИ: Китай с 2019 года собирал разведданные по США с военной базы на Кубе

Politico: КНР с 2019 года использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США

© AP Photo / Jason Lee, poolСлужащие устанавливают флаги КНР и США
Служащие устанавливают флаги КНР и США - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Jason Lee, pool
Служащие устанавливают флаги КНР и США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Китай использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщала 8 июня о том, что КНР и Куба тайно договорились о создании на острове китайской базы для возможного слежения за США. Как отмечает Politico, ссылаясь на неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена, данная база была создана еще до прихода Байдена к власти.
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"Когда администрация (Байдена - ред.) вступила в должность в январе 2021 года, мы были проинформированы о... важных усилиях КНР по всему миру по расширению своей зарубежной инфраструктуры... сбора данных. Эти усилия включали присутствие на Кубе объектов сбора разведданных КНР... Фактически КНР провела модернизацию своих средств сбора данных на Кубе в 2019 году. Все это прекрасно отражено в разведывательных документах", - цитирует газета заявление неназванного чиновника.
Как сообщает Politico со ссылкой на чиновника, по поручению президента США администрация "решила эту проблему" с помощью дипломатического взаимодействия с Китаем.
"Мы думаем, что власти КНР находится не... там, где они надеялись. КНР будет продолжать попытки усилить свое присутствие на Кубе, а мы будем продолжать их пресекать", - цитирует газета чиновника.
Министерство иностранных дел Кубы 9 июня опровергло информацию о соглашении с КНР о строительстве военной базы для слежки за США. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что Штаты в курсе сообщений о якобы достигнутой договоренности между КНР и Кубой о создании китайской шпионской базы на острове, однако они "не соответствуют действительности".
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