https://ria.ru/20230611/kharkov-1877529833.html

СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги

СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги - РИА Новости, 11.06.2023

СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги

Взрывы слышны в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T16:39

2023-06-11T16:39

2023-06-11T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". "Пишут о взрыве в Харькове, где объявлена тревога", - пишет издание. Согласно онлайн-карте воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Харьковской области прозвучал в 16.20 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230611/vzryvy-1877455921.html

https://ria.ru/20230611/trevoga-1877522063.html

харьков

харьковская область

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Дарья Буймова

в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф