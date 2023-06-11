https://ria.ru/20230611/kharkov-1877529833.html
СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги
СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги - РИА Новости, 11.06.2023
СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги
Взрывы слышны в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:39
2023-06-11T16:39
2023-06-11T16:39
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". "Пишут о взрыве в Харькове, где объявлена тревога", - пишет издание. Согласно онлайн-карте воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Харьковской области прозвучал в 16.20 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230611/vzryvy-1877455921.html
https://ria.ru/20230611/trevoga-1877522063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги
"Страна.ua": в Харькове после объявленной в регионе воздушной тревоги сообщили о взрывах