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СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/kharkov-1877529833.html
СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги
СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги - РИА Новости, 11.06.2023
СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги
Взрывы слышны в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:39
2023-06-11T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". "Пишут о взрыве в Харькове, где объявлена тревога", - пишет издание. Согласно онлайн-карте воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Харьковской области прозвучал в 16.20 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230611/vzryvy-1877455921.html
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харьков
харьковская область
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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщило о взрывах в Харькове после воздушной тревоги

"Страна.ua": в Харькове после объявленной в регионе воздушной тревоги сообщили о взрывах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Пишут о взрыве в Харькове, где объявлена тревога", - пишет издание.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 02:03
Согласно онлайн-карте воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Харьковской области прозвучал в 16.20 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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