https://ria.ru/20230611/kazaki-1877528626.html

Кубанские казаки отправили почти две тысячи тонн гумпомощи в зону СВО

Кубанские казаки отправили почти две тысячи тонн гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 11.06.2023

Кубанские казаки отправили почти две тысячи тонн гумпомощи в зону СВО

Кубанские казаки доставили свыше 1,9 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 50 тонн гумпомощи было собрано и отправлено... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T16:32

2023-06-11T16:32

2023-06-11T16:32

надежные люди

общество

краснодарский край

луганская народная республика

херсонская область

александр власов

донецкая народная республика

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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Кубанские казаки доставили свыше 1,9 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 50 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение июня, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. "В июне казаки совместно с представителями общественных организаций и объединений, неравнодушными жителями, фермерами и казачьей молодежью собрали и отправили более 50 тонн гуманитарных грузов. В рамках акции "Своих не бросаем" Кубанский государственный университет собрал помощь для казаков-добровольцев. Всего казаки войска уже сформировали и доставили более 1900 тонн гуманитарных грузов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Уточняется, что в этот раз были собраны необходимые техсредства, продукты питания и медикаменты, а также маскировочные сети, постельное белье, средства личной гигиены, репелленты, тактические носилки, эвакуационные стропы и блиндажные свечи. Кроме того, по данным пресс-службы, были доставлены 70 камуфляжных комплектов, костюмы для снайперов, противоосколочные очки и автоматные ремни, был отправлен один автомобиль повышенной проходимости. Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877322098.html

краснодарский край

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, краснодарский край, луганская народная республика, херсонская область , александр власов, донецкая народная республика