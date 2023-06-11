https://ria.ru/20230611/kazaki-1877528626.html
Кубанские казаки отправили почти две тысячи тонн гумпомощи в зону СВО
Кубанские казаки отправили почти две тысячи тонн гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 11.06.2023
Кубанские казаки отправили почти две тысячи тонн гумпомощи в зону СВО
Кубанские казаки доставили свыше 1,9 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 50 тонн гумпомощи было собрано и отправлено... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:32
2023-06-11T16:32
2023-06-11T16:32
надежные люди
общество
краснодарский край
луганская народная республика
херсонская область
александр власов
донецкая народная республика
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Кубанские казаки доставили свыше 1,9 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 50 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение июня, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. "В июне казаки совместно с представителями общественных организаций и объединений, неравнодушными жителями, фермерами и казачьей молодежью собрали и отправили более 50 тонн гуманитарных грузов. В рамках акции "Своих не бросаем" Кубанский государственный университет собрал помощь для казаков-добровольцев. Всего казаки войска уже сформировали и доставили более 1900 тонн гуманитарных грузов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Уточняется, что в этот раз были собраны необходимые техсредства, продукты питания и медикаменты, а также маскировочные сети, постельное белье, средства личной гигиены, репелленты, тактические носилки, эвакуационные стропы и блиндажные свечи. Кроме того, по данным пресс-службы, были доставлены 70 камуфляжных комплектов, костюмы для снайперов, противоосколочные очки и автоматные ремни, был отправлен один автомобиль повышенной проходимости. Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877322098.html
краснодарский край
луганская народная республика
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, луганская народная республика, херсонская область , александр власов, донецкая народная республика
Надежные люди, Общество, Краснодарский край, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Александр Власов, Донецкая Народная Республика
Кубанские казаки отправили почти две тысячи тонн гумпомощи в зону СВО
Кубанские казаки отправили почти две тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации с ее начала
КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Кубанские казаки доставили свыше 1,9 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 50 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение июня, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов.
"В июне казаки совместно с представителями общественных организаций и объединений, неравнодушными жителями, фермерами и казачьей молодежью собрали и отправили более 50 тонн гуманитарных грузов. В рамках акции "Своих не бросаем" Кубанский государственный университет собрал помощь для казаков-добровольцев. Всего казаки войска уже сформировали и доставили более 1900 тонн гуманитарных грузов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова.
Уточняется, что в этот раз были собраны необходимые техсредства, продукты питания и медикаменты, а также маскировочные сети, постельное белье, средства личной гигиены, репелленты, тактические носилки, эвакуационные стропы и блиндажные свечи.
Кроме того, по данным пресс-службы, были доставлены 70 камуфляжных комплектов, костюмы для снайперов, противоосколочные очки и автоматные ремни, был отправлен один автомобиль повышенной проходимости. Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской Народных Республик
, Запорожской и Херсонской областей
.
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