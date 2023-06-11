Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 11.06.2023 (обновлено: 14:59 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/ka-52-1877482150.html
Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники
Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники - РИА Новости, 11.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 украинской бронетехники. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:19
2023-06-11T14:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877482671_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8f3a8667f5df45e5e1aa6874b518351.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 украинской бронетехники. "Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники противника, нанесли удар управляемыми ракетами", — говорится в в описании к видео. Российские военные точными попаданиями уничтожили три боевые бронированные машины ВСУ вместе с экипажами.Как уточнили в министерстве, бой произошел на Запорожском направлении.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877474590.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение экипажами Ка-52 украинской бронетехники на Запорожском направлении
Минобороны России показало кадры уничтожения экипажами Ка-52 украинской бронетехники на запорожском направлении.
2023-06-11T10:19
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877482671_279:0:1719:1080_1920x0_80_0_0_a9a5c0030ad278e1d1e09508fb7f4f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники

Минобороны показало кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 украинской бронетехники

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 украинской бронетехники.
«
"Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники противника, нанесли удар управляемыми ракетами", — говорится в в описании к видео.
Российские военные точными попаданиями уничтожили три боевые бронированные машины ВСУ вместе с экипажами.
Как уточнили в министерстве, бой произошел на Запорожском направлении.
Уничтожение опорного пункта украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами
Вчера, 09:25
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала