https://ria.ru/20230611/ka-52-1877482150.html

Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники

Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники - РИА Новости, 11.06.2023

Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 украинской бронетехники. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T10:19

2023-06-11T10:19

2023-06-11T14:59

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 украинской бронетехники. "Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники противника, нанесли удар управляемыми ракетами", — говорится в в описании к видео. Российские военные точными попаданиями уничтожили три боевые бронированные машины ВСУ вместе с экипажами.Как уточнили в министерстве, бой произошел на Запорожском направлении.

https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877474590.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение экипажами Ка-52 украинской бронетехники на Запорожском направлении Минобороны России показало кадры уничтожения экипажами Ка-52 украинской бронетехники на запорожском направлении. 2023-06-11T10:19 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф