https://ria.ru/20230611/ka-52-1877482150.html
Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники
Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники - РИА Новости, 11.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 украинской бронетехники. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:19
2023-06-11T10:19
2023-06-11T14:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 украинской бронетехники. "Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники противника, нанесли удар управляемыми ракетами", — говорится в в описании к видео. Российские военные точными попаданиями уничтожили три боевые бронированные машины ВСУ вместе с экипажами.Как уточнили в министерстве, бой произошел на Запорожском направлении.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877474590.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение экипажами Ка-52 украинской бронетехники на Запорожском направлении
Минобороны России показало кадры уничтожения экипажами Ка-52 украинской бронетехники на запорожском направлении.
2023-06-11T10:19
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения Ка-52 украинской бронетехники
Минобороны показало кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 украинской бронетехники