https://ria.ru/20230611/gospitalizatsiya-1877452157.html

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77 - РИА Новости, 11.06.2023

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77

Число госпитализированных с подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77 человек, сообщил врио главы региона... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T00:43

2023-06-11T00:43

2023-06-11T01:04

разрушение каховской гэс

херсонская область

россия

владимир сальдо

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

владимир леонтьев (новая каховка)

киев

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Число госпитализированных с подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77 человек, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо."Семьдесят семь человек с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения области. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале.Всего, по словам Гладкова, эвакуировали около семи тысяч человек, среди них — 323 ребенка и 112 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения, уточнил он, находятся 1,5 тысячи человек.Сальдо отметил, что уровень воды в Новокаховском городском округе упал до семи метров, в Алешкинском муниципальном округе — до 1,5 метра, а в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/evakuatsiya-1877431357.html

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разрушение каховской гэс, херсонская область , россия, владимир сальдо, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), владимир леонтьев (новая каховка), киев