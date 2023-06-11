https://ria.ru/20230611/golikova-1877454760.html

Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем

Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем - РИА Новости, 11.06.2023

Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем

Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила Народный фронт за конструктивное взаимодействие с правительством РФ по совместному поиску решений самых сложных... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T01:43

2023-06-11T01:43

2023-06-11T01:45

россия

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351591_0:131:2546:1563_1920x0_80_0_0_6cc37596eada155d60bd061eae2bfebe.png

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила Народный фронт за конструктивное взаимодействие с правительством РФ по совместному поиску решений самых сложных проблем и неравнодушное отношение к запросам граждан. "Все эти годы президентское движение отвечает на масштабные вызовы, с которыми сталкивается российское общество, а также объединяет людей… Благодарю Народный фронт за конструктивное взаимодействие с правительством по совместному поиску решений самых сложных проблем и неравнодушное отношение к запросам наших граждан", - приводят в пресс-службе Народного фронта слова Голиковой. Она также отметила, что общероссийское движение помогало во время пандемии коронавируса, а сейчас проводит большую работу в новых регионах и собирает средства на вещи военнослужащим. В воскресенье 11 июня Народный фронт отмечает свое 10-летие.

https://ria.ru/20230607/front-1876835014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна голикова