Рейтинг@Mail.ru
Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 11.06.2023 (обновлено: 01:45 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/golikova-1877454760.html
Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем
Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем - РИА Новости, 11.06.2023
Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем
Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила Народный фронт за конструктивное взаимодействие с правительством РФ по совместному поиску решений самых сложных... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T01:43
2023-06-11T01:45
россия
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351591_0:131:2546:1563_1920x0_80_0_0_6cc37596eada155d60bd061eae2bfebe.png
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила Народный фронт за конструктивное взаимодействие с правительством РФ по совместному поиску решений самых сложных проблем и неравнодушное отношение к запросам граждан. "Все эти годы президентское движение отвечает на масштабные вызовы, с которыми сталкивается российское общество, а также объединяет людей… Благодарю Народный фронт за конструктивное взаимодействие с правительством по совместному поиску решений самых сложных проблем и неравнодушное отношение к запросам наших граждан", - приводят в пресс-службе Народного фронта слова Голиковой. Она также отметила, что общероссийское движение помогало во время пандемии коронавируса, а сейчас проводит большую работу в новых регионах и собирает средства на вещи военнослужащим. В воскресенье 11 июня Народный фронт отмечает свое 10-летие.
https://ria.ru/20230607/front-1876835014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351591_144:0:2403:1694_1920x0_80_0_0_284c4a670879a2828507c15282578de7.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна голикова
Россия, Татьяна Голикова
Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем

Вице-премьер Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложнейших проблем

© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта""Народный фронт"
Народный фронт
© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта"
"Народный фронт". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила Народный фронт за конструктивное взаимодействие с правительством РФ по совместному поиску решений самых сложных проблем и неравнодушное отношение к запросам граждан.
«
"Все эти годы президентское движение отвечает на масштабные вызовы, с которыми сталкивается российское общество, а также объединяет людей… Благодарю Народный фронт за конструктивное взаимодействие с правительством по совместному поиску решений самых сложных проблем и неравнодушное отношение к запросам наших граждан", - приводят в пресс-службе Народного фронта слова Голиковой.
Она также отметила, что общероссийское движение помогало во время пандемии коронавируса, а сейчас проводит большую работу в новых регионах и собирает средства на вещи военнослужащим.
В воскресенье 11 июня Народный фронт отмечает свое 10-летие.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Киселев: Народный фронт работает там, где трудно
7 июня, 23:40
 
РоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала