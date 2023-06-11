https://ria.ru/20230611/golikova-1877454760.html
Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем
Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем - РИА Новости, 11.06.2023
Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем
Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила Народный фронт за конструктивное взаимодействие с правительством РФ по совместному поиску решений самых сложных... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T01:43
2023-06-11T01:43
2023-06-11T01:45
россия
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351591_0:131:2546:1563_1920x0_80_0_0_6cc37596eada155d60bd061eae2bfebe.png
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила Народный фронт за конструктивное взаимодействие с правительством РФ по совместному поиску решений самых сложных проблем и неравнодушное отношение к запросам граждан. "Все эти годы президентское движение отвечает на масштабные вызовы, с которыми сталкивается российское общество, а также объединяет людей… Благодарю Народный фронт за конструктивное взаимодействие с правительством по совместному поиску решений самых сложных проблем и неравнодушное отношение к запросам наших граждан", - приводят в пресс-службе Народного фронта слова Голиковой. Она также отметила, что общероссийское движение помогало во время пандемии коронавируса, а сейчас проводит большую работу в новых регионах и собирает средства на вещи военнослужащим. В воскресенье 11 июня Народный фронт отмечает свое 10-летие.
https://ria.ru/20230607/front-1876835014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351591_144:0:2403:1694_1920x0_80_0_0_284c4a670879a2828507c15282578de7.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова
Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложных проблем
Вице-премьер Голикова поблагодарила Народный фронт за помощь в решении сложнейших проблем