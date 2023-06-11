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В Москве завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера - РИА Новости, 11.06.2023
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17:06 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/gazoprovod-1877534622.html
В Москве завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера
В Москве завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера - РИА Новости, 11.06.2023
В Москве завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера
Реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера, который подает газ в квартиры жителей столичных районов Хамовники, Арбат и Дорогомилово, написал мэр Москвы... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T17:06
2023-06-11T17:06
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера, который подает газ в квартиры жителей столичных районов Хамовники, Арбат и Дорогомилово, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. "Завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера. Он подает газ в квартиры жителей районов Хамовники, Арбат, Дорогомилово и на общегородские газораспределительные пункты. Уникальность газопроводов-дюкеров в том, что их трассы проходят в том числе под дном Москвы-реки", - сообщил Собянин.Он отметил, что обновленный газопровод-дюкер проложили на глубине 21 метр под водной артерией, это снижает воздействие на экологию. По его словам, раньше газопроводы тянули по самому дну в небольшом углублении. Кроме того, сети не требуют ежегодного обслуживания, а их срок служб составит свыше 40 лет. "Сейчас продолжаем работы на Щукинском и Голутвинском газопроводах. В конце года планируем начать реконструкцию Кропоткинского дюкера", - добавил мэр.
https://ria.ru/20230610/gorprogramma-1877312173.html
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
В Москве завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера

Мэр Москвы Собянин сообщил о завершении реконструкции Фрунзенского газопровода-дюкера

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramРеконструкция Фрунзенского газопровода в Москве
Реконструкция Фрунзенского газопровода в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Реконструкция Фрунзенского газопровода в Москве
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера, который подает газ в квартиры жителей столичных районов Хамовники, Арбат и Дорогомилово, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"Завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера. Он подает газ в квартиры жителей районов Хамовники, Арбат, Дорогомилово и на общегородские газораспределительные пункты. Уникальность газопроводов-дюкеров в том, что их трассы проходят в том числе под дном Москвы-реки", - сообщил Собянин.
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramРеконструкция Фрунзенского газопровода в Москве
Реконструкция Фрунзенского газопровода в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Реконструкция Фрунзенского газопровода в Москве
Он отметил, что обновленный газопровод-дюкер проложили на глубине 21 метр под водной артерией, это снижает воздействие на экологию. По его словам, раньше газопроводы тянули по самому дну в небольшом углублении. Кроме того, сети не требуют ежегодного обслуживания, а их срок служб составит свыше 40 лет.
"Сейчас продолжаем работы на Щукинском и Голутвинском газопроводах. В конце года планируем начать реконструкцию Кропоткинского дюкера", - добавил мэр.
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