https://ria.ru/20230611/gazoprovod-1877534622.html

В Москве завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера

В Москве завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера - РИА Новости, 11.06.2023

В Москве завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера

Реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера, который подает газ в квартиры жителей столичных районов Хамовники, Арбат и Дорогомилово, написал мэр Москвы... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T17:06

2023-06-11T17:06

2023-06-11T17:06

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера, который подает газ в квартиры жителей столичных районов Хамовники, Арбат и Дорогомилово, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. "Завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера. Он подает газ в квартиры жителей районов Хамовники, Арбат, Дорогомилово и на общегородские газораспределительные пункты. Уникальность газопроводов-дюкеров в том, что их трассы проходят в том числе под дном Москвы-реки", - сообщил Собянин.Он отметил, что обновленный газопровод-дюкер проложили на глубине 21 метр под водной артерией, это снижает воздействие на экологию. По его словам, раньше газопроводы тянули по самому дну в небольшом углублении. Кроме того, сети не требуют ежегодного обслуживания, а их срок служб составит свыше 40 лет. "Сейчас продолжаем работы на Щукинском и Голутвинском газопроводах. В конце года планируем начать реконструкцию Кропоткинского дюкера", - добавил мэр.

https://ria.ru/20230610/gorprogramma-1877312173.html

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общество, москва, сергей собянин