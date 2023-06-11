https://ria.ru/20230611/front-1877490535.html
Путин поздравил Народный фронт с десятилетием со дня первого съезда
Путин поздравил Народный фронт с десятилетием со дня первого съезда - РИА Новости, 11.06.2023
Путин поздравил Народный фронт с десятилетием со дня первого съезда
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов общероссийского Народного фронта с десятилетием со дня проведения первого съезда, отметив, что... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:19
2023-06-11T11:19
2023-06-11T11:19
россия
владимир путин
общество
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов общероссийского Народного фронта с десятилетием со дня проведения первого съезда, отметив, что организация считает своей ключевой задачей поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, Народный фронт считает своей основной, ключевой задачей поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также жителей новых регионов России. На это нацелены такие масштабные гуманитарные, благотворительные инициативы, как #МыВместе, "Всё для победы", другие проекты", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что прошедшие годы были временем становления и развития Народного фронта. Он также подчеркнул, что благодаря энергии и чуткости членов организации отделения Народного фронта созданы во всех регионах страны, каждое из них объединяет большую и сплочённую команду единомышленников. Путин подчеркнул важность помощи, которую оказывает Народный фронт в решении насущных проблем граждан РФ: повышение качества образования и здравоохранения, благоустройство городов и посёлков, совершенствование ЖКХ, содействие добровольчеству и волонтёрству. Кроме того, президент отметил кропотливую и востребованную работу "прямой линии" Народного фронта, которая принимает обращения миллионов граждан. Путин пожелал организации успехов в намеченных планах.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество, общероссийский народный фронт
Россия, Владимир Путин, Общество, Общероссийский народный фронт
Путин поздравил Народный фронт с десятилетием со дня первого съезда
Путин: Народный фронт считает своей ключевой задачей поддержку бойцов, участвующих в СВО
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов общероссийского Народного фронта с десятилетием со дня проведения первого съезда, отметив, что организация считает своей ключевой задачей поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, Народный фронт считает своей основной, ключевой задачей поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также жителей новых регионов России. На это нацелены такие масштабные гуманитарные, благотворительные инициативы, как #МыВместе, "Всё для победы", другие проекты", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что прошедшие годы были временем становления и развития Народного фронта. Он также подчеркнул, что благодаря энергии и чуткости членов организации отделения Народного фронта созданы во всех регионах страны, каждое из них объединяет большую и сплочённую команду единомышленников. Путин подчеркнул важность помощи, которую оказывает Народный фронт в решении насущных проблем граждан РФ: повышение качества образования и здравоохранения, благоустройство городов и посёлков, совершенствование ЖКХ, содействие добровольчеству и волонтёрству. Кроме того, президент отметил кропотливую и востребованную работу "прямой линии" Народного фронта, которая принимает обращения миллионов граждан. Путин пожелал организации успехов в намеченных планах.
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