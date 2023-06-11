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Индия снова в Москве: йога, аюрведа и массаж на международном фестивале - РИА Новости, 11.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 11.06.2023 (обновлено: 08:04 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/festival-1877400354.html
Индия снова в Москве: йога, аюрведа и массаж на международном фестивале
Индия снова в Москве: йога, аюрведа и массаж на международном фестивале - РИА Новости, 11.06.2023
Индия снова в Москве: йога, аюрведа и массаж на международном фестивале
В московском парке искусств "Музеон" показывали асаны, рассказывали о практиках йоги, аюрведе и медитировали. Возле Новой Третьяковки звучали гонг, тибетские... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T08:00
2023-06-11T08:04
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сэмми котвани
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Елена Громова. В московском парке искусств "Музеон" показывали асаны, рассказывали о практиках йоги, аюрведе и медитировали. Возле Новой Третьяковки звучали гонг, тибетские поющие чаши и мантры. А девушки в сари исполняли традиционные индийские танцы. О том, как прошел IX Международный фестиваль йоги, — в материале РИА Новости.Баланс и перезагрузка"У нас одна жизнь. И самое важное — это тело и здоровье. Пандемия показала, что деньги не помогают. И сегодня мы каждому желаем крепкого здоровья. Мы — счастливчики, которые пережили COVID-19. Но потеряли многих друзей. На плохом масле и некачественном бензине хорошая машина пусть и едет, но не функционирует на всю мощь. А когда занимаешься йогой — тело работает на полную. Это помогает на физическом и ментальном уровне. Привносит баланс и гармонию в жизнь", — рассказал РИА Новости Сэмми Котвани, президент национального культурного центра "Сита", один из главных организаторов фестиваля.Благодаря йоге легче сконцентрироваться, улучшить когнитивные способности, чтобы бороться с депрессией и тревожностью. Она способствует ощущению благополучия и уменьшает стресс. Когда компьютер зависает, мы его перезагружаем. И йога, считает Сэмми Котвани, — похожий процесс.Способов восстановиться много — в фестивале участвовали более 75 школ. Опытные учителя раскрывали тонкости древней философии и помогали на практике — проводили мастер-классы под открытым небом в центре столицы.Асаны и предназначение"Мама, держи меня", — бормочет молодой человек. Асана сложная. На сцене рядом с Новой Третьяковкой учитель Вигнеш проводит занятие для продвинутого уровня подготовки.Нагрузку увеличивает постепенно. Вот было упражнение, с которым справилась посещающая фитнес девушка. Вигнеш предлагает другую вариацию позы. Становится сложнее. Следующая асана требует большей ловкости. Занятия по растяжке уже не помогают. Да и дело не только в том, насколько гибкие суставы. Вигнеш явно согласен с Сэмми Котвани. Мастер признался зрителям, что йога ему помогает восстановить баланс и справиться с негативными эмоциями. Да и гости фестиваля не расходятся. Ковриков для йоги рядом с сценой становится все больше. Всего на смотре было восемь зон. После одного занятия отправлялись на следующее. Например, висели в гамаках (одна из модных у москвичей практик). Слушали мантры на уроке по кундалини-йоге. Она, по словам тренера Оксаны Артамохиной, точно меняет взгляд на жизнь. Для юных гостей фестиваля тоже подготовили интересные активности. В том числе и по йоге. На занятие записывали с пяти лет. Асаны предлагали с учетом возраста. Кроме йоги, были и мастер-классы по медитации. Один из них провел Феликс Пак, серфер и автор метамедитаций. &quot;Медитация — концентрация внимания, возведенная до такой степени, что человек сливается с объектом внимания&quot;, — поясняет Феликс Пак.Мета — всеобъемлющая величина. Энергия наполняет все, она основа процессов внутри нашего тела, уточняет мастер. По его словам, когда мы концентрируемся на этой энергии, начиная все больше сливаться с ней, то получаем синхронно работающую нервную систему. Такое состояние хорошо влияет на здоровье и помогает справиться с психическим напряжением.Массаж и психология На аюрведический массаж лица — очередь. Да и как упустить возможность получить советы и самим научиться этой технике. Правда, омолаживающего эффекта не обещают. "Но, по крайней мере, кожа будет стареть соответственно возрасту, — говорит массажист Тина Митусова. — Не будет преждевременных эффектов". Аюрведический массаж делается на все тело — повторить всю процедуру дома сложно. Обычно используется горячее масло, а для лица холодное, чтобы не расширять поры. Особых противопоказаний для такого массажа нет. Но с врачом лучше проконсультироваться. Практика на фестивале подкреплялась теорией — в частности, лекциями по аюрведе. А еще гостям рассказали о морально-нравственных принципах йогической психологии.Тренер Екатерина Рышкус объясняет, что воспоминания порой отягощают сознание. Например, мы можем часто вспоминать болезненные ситуации, привязываться к ним. Все это влияет на нашу жизнь — появляются неосознанные установки, шаблоны поведения. В йоге с ними можно работать, к примеру, посредством Heartfulness."Это медитация на сердце, но регулируется ум — создается гармония, резонанс между ними, они начинают работают слаженно", — рассказывает тренер Ольга Коновалова. Мелодия спокойствияПод руководством Шивы Гириша прошла динамическая медитация в сопровождении звуков тибетских поющих чаш. Мастер пояснил, что многие виды йоги требуют определенных действий. А звукотерапия сама трансформирует нас: даже если мы просто мимо проходим — она все равно затрагивает."Звуковая вибрация гонга способна резонировать с телом — оно ведь процентов на 80 состоит из воды", — поясняет тренер Ольга Семенцова. Такой вид медитации тоже провели на Международном фестивале йоги.При этой практике можно также прокачать и креативность. Она выводит в состояние осознанности. И мастер уверяет, что практикующий получает ответы на свои вопросы и порой неожиданные инсайты.
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2023
Елена Громова
Елена Громова
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РИА Новости
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новости культуры, новости - туризм, индия, куда сходить , что посмотреть , москва, сэмми котвани, музеон
Новости культуры, Новости - Туризм, Индия, куда сходить , что посмотреть , Культура, Москва, Сэмми Котвани, Музеон
Индия снова в Москве: йога, аюрведа и массаж на международном фестивале

В московском парке искусств "Музеон" завершился IX Международный фестиваль йоги

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкУчастники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве
Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Елена Громова. В московском парке искусств "Музеон" показывали асаны, рассказывали о практиках йоги, аюрведе и медитировали. Возле Новой Третьяковки звучали гонг, тибетские поющие чаши и мантры. А девушки в сари исполняли традиционные индийские танцы. О том, как прошел IX Международный фестиваль йоги, — в материале РИА Новости.

Баланс и перезагрузка

"У нас одна жизнь. И самое важное — это тело и здоровье. Пандемия показала, что деньги не помогают. И сегодня мы каждому желаем крепкого здоровья. Мы — счастливчики, которые пережили COVID-19. Но потеряли многих друзей. На плохом масле и некачественном бензине хорошая машина пусть и едет, но не функционирует на всю мощь. А когда занимаешься йогой — тело работает на полную. Это помогает на физическом и ментальном уровне. Привносит баланс и гармонию в жизнь", — рассказал РИА Новости Сэмми Котвани, президент национального культурного центра "Сита", один из главных организаторов фестиваля.
Благодаря йоге легче сконцентрироваться, улучшить когнитивные способности, чтобы бороться с депрессией и тревожностью. Она способствует ощущению благополучия и уменьшает стресс. Когда компьютер зависает, мы его перезагружаем. И йога, считает Сэмми Котвани, — похожий процесс.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке "Музеон" в Москве

Президент Индийского культурно-национального центра Сита Сэмми Котвани на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке Музеон в Москве

Президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Генеральный директор общественной организации "Центр духовного развития" Гупта Судха Рани на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке "Музеон" в Москве

Генеральный директор общественной организации Центр духовного развития Гупта Судха Рани на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке Музеон в Москве

Генеральный директор общественной организации "Центр духовного развития" Гупта Судха Рани на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2

Президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Генеральный директор общественной организации "Центр духовного развития" Гупта Судха Рани на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Способов восстановиться много — в фестивале участвовали более 75 школ. Опытные учителя раскрывали тонкости древней философии и помогали на практике — проводили мастер-классы под открытым небом в центре столицы.

Асаны и предназначение

"Мама, держи меня", — бормочет молодой человек. Асана сложная. На сцене рядом с Новой Третьяковкой учитель Вигнеш проводит занятие для продвинутого уровня подготовки.
Нагрузку увеличивает постепенно. Вот было упражнение, с которым справилась посещающая фитнес девушка. Вигнеш предлагает другую вариацию позы. Становится сложнее. Следующая асана требует большей ловкости. Занятия по растяжке уже не помогают. Да и дело не только в том, насколько гибкие суставы.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Посетительница IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве. В рамках фестиваля проводятся занятия, медитации и лекции по философии йоги, в мероприятиях принимают участие 75 школ йоги со всей России

Посетительница IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке Музеон в Москве

Посетительница IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве. В рамках фестиваля проводятся занятия, медитации и лекции по философии йоги, в мероприятиях принимают участие 75 школ йоги со всей России

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве. В рамках фестиваля проводятся занятия, медитации и лекции по философии йоги, в мероприятиях принимают участие 75 школ йоги со всей России

IX Himalaya Международный фестиваль йоги

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве. В рамках фестиваля проводятся занятия, медитации и лекции по философии йоги, в мероприятиях принимают участие 75 школ йоги со всей России

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2

Посетительница IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве. В рамках фестиваля проводятся занятия, медитации и лекции по философии йоги, в мероприятиях принимают участие 75 школ йоги со всей России

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве. В рамках фестиваля проводятся занятия, медитации и лекции по философии йоги, в мероприятиях принимают участие 75 школ йоги со всей России

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Вигнеш явно согласен с Сэмми Котвани. Мастер признался зрителям, что йога ему помогает восстановить баланс и справиться с негативными эмоциями. Да и гости фестиваля не расходятся. Ковриков для йоги рядом с сценой становится все больше.
Всего на смотре было восемь зон. После одного занятия отправлялись на следующее. Например, висели в гамаках (одна из модных у москвичей практик). Слушали мантры на уроке по кундалини-йоге. Она, по словам тренера Оксаны Артамохиной, точно меняет взгляд на жизнь.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги на площадке для флай-йоги в парке "Музеон" в Москве

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги на площадке для флай-йоги в парке Музеон в Москве

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги на площадке для флай-йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Участник IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

Участник IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке Музеон в Москве

Участник IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги на площадке для флай-йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2

Участник IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Для юных гостей фестиваля тоже подготовили интересные активности. В том числе и по йоге. На занятие записывали с пяти лет. Асаны предлагали с учетом возраста.
Кроме йоги, были и мастер-классы по медитации. Один из них провел Феликс Пак, серфер и автор метамедитаций.
«

"Медитация — концентрация внимания, возведенная до такой степени, что человек сливается с объектом внимания", — поясняет Феликс Пак.

Мета — всеобъемлющая величина. Энергия наполняет все, она основа процессов внутри нашего тела, уточняет мастер. По его словам, когда мы концентрируемся на этой энергии, начиная все больше сливаться с ней, то получаем синхронно работающую нервную систему. Такое состояние хорошо влияет на здоровье и помогает справиться с психическим напряжением.

Массаж и психология

На аюрведический массаж лица — очередь. Да и как упустить возможность получить советы и самим научиться этой технике. Правда, омолаживающего эффекта не обещают. "Но, по крайней мере, кожа будет стареть соответственно возрасту, — говорит массажист Тина Митусова. — Не будет преждевременных эффектов".
Аюрведический массаж делается на все тело — повторить всю процедуру дома сложно. Обычно используется горячее масло, а для лица холодное, чтобы не расширять поры.
Особых противопоказаний для такого массажа нет. Но с врачом лучше проконсультироваться.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

IX Himalaya Международный фестиваль йоги

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Участницы IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

IX Himalaya Международный фестиваль йоги

Участницы IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2

Участницы IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Практика на фестивале подкреплялась теорией — в частности, лекциями по аюрведе. А еще гостям рассказали о морально-нравственных принципах йогической психологии.
Тренер Екатерина Рышкус объясняет, что воспоминания порой отягощают сознание. Например, мы можем часто вспоминать болезненные ситуации, привязываться к ним. Все это влияет на нашу жизнь — появляются неосознанные установки, шаблоны поведения. В йоге с ними можно работать, к примеру, посредством Heartfulness.
"Это медитация на сердце, но регулируется ум — создается гармония, резонанс между ними, они начинают работают слаженно", — рассказывает тренер Ольга Коновалова.

Мелодия спокойствия

Под руководством Шивы Гириша прошла динамическая медитация в сопровождении звуков тибетских поющих чаш.
Мастер пояснил, что многие виды йоги требуют определенных действий. А звукотерапия сама трансформирует нас: даже если мы просто мимо проходим — она все равно затрагивает.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Учитель медитации Шива Гириш проводит занятие на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке "Музеон" в Москве

Учитель медитации Шива Гириш проводит занятие на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке Музеон в Москве

Учитель медитации Шива Гириш проводит занятие на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке Музеон в Москве

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Учитель медитации Шива Гириш проводит занятие на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 2
"Звуковая вибрация гонга способна резонировать с телом — оно ведь процентов на 80 состоит из воды", — поясняет тренер Ольга Семенцова. Такой вид медитации тоже провели на Международном фестивале йоги.
При этой практике можно также прокачать и креативность. Она выводит в состояние осознанности. И мастер уверяет, что практикующий получает ответы на свои вопросы и порой неожиданные инсайты.
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