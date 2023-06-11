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Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено - РИА Новости, 14.06.2023
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19:11 11.06.2023 (обновлено: 15:13 14.06.2023)
https://ria.ru/20230611/dvizhenie-1878070750.html
Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено
Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено - РИА Новости, 14.06.2023
Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено
Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-11T19:11
2023-06-14T15:13
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москва
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Движение автотранспорта в Лефортовском тоннеле возобновлено", - говорится в сообщении комплекса. Ранее специалисты Комплекса городского хозяйства обновили порядка 74,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия в самом длинном тоннеле столицы – Лефортовском. На время работ движение по нему было перекрыто.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобили в Лефортовском тоннеле в Москве
Автомобили в Лефортовском тоннеле в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автомобили в Лефортовском тоннеле в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Движение автотранспорта в Лефортовском тоннеле возобновлено", - говорится в сообщении комплекса.
Ранее специалисты Комплекса городского хозяйства обновили порядка 74,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия в самом длинном тоннеле столицы – Лефортовском. На время работ движение по нему было перекрыто.
Лефортовский тоннель - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Движение по Лефортовскому тоннелю в Москве перекроют на четыре дня
8 июня, 12:33
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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