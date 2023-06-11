https://ria.ru/20230611/dvizhenie-1878070750.html

Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено

Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено - РИА Новости, 14.06.2023

Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено

Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-11T19:11

2023-06-11T19:11

2023-06-14T15:13

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москва

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Движение автотранспорта в Лефортовском тоннеле возобновлено", - говорится в сообщении комплекса. Ранее специалисты Комплекса городского хозяйства обновили порядка 74,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия в самом длинном тоннеле столицы – Лефортовском. На время работ движение по нему было перекрыто.

https://radiosputnik.ria.ru/20230608/moskva-1876914863.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва