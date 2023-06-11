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Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено
Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено - РИА Новости, 14.06.2023
Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено
Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-11T19:11
2023-06-11T19:11
2023-06-14T15:13
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле Москвы возобновлено, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Движение автотранспорта в Лефортовском тоннеле возобновлено", - говорится в сообщении комплекса. Ранее специалисты Комплекса городского хозяйства обновили порядка 74,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия в самом длинном тоннеле столицы – Лефортовском. На время работ движение по нему было перекрыто.
https://radiosputnik.ria.ru/20230608/moskva-1876914863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва