https://ria.ru/20230611/dvizhenie-1877568829.html
Движение поездов под Белгородом восстановили
Движение поездов под Белгородом восстановили - РИА Новости, 11.06.2023
Движение поездов под Белгородом восстановили
Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов, восстановлено в полном объеме, сообщает Юго-Восточная... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T21:38
2023-06-11T21:38
2023-06-11T21:38
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов, восстановлено в полном объеме, сообщает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД). Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе, пострадавших нет. ЮВЖД проинформировала утром в воскресенье о восстановлении движения поездов по одному пути, отмечая, что восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются. "Движение поездов на перегоне Хлевище – Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда, в 20.00 восстановлено в полном объеме. В настоящее время все поезда следуют согласно расписанию" - говорится в сообщении. По данным ЮВЖД, восстановительные работы на перегоне, включая уборку опрокинутых вагонов, продолжаются, но они не влияют на график движения поездов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Движение поездов под Белгородом восстановили
В Белгородской области полностью восстановили движение поездов после схода 15 вагонов