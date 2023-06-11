https://ria.ru/20230611/dvizhenie-1877568829.html

Движение поездов под Белгородом восстановили

Движение поездов под Белгородом восстановили - РИА Новости, 11.06.2023

Движение поездов под Белгородом восстановили

Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов, восстановлено в полном объеме, сообщает Юго-Восточная... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T21:38

2023-06-11T21:38

2023-06-11T21:38

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов, восстановлено в полном объеме, сообщает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД). Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе, пострадавших нет. ЮВЖД проинформировала утром в воскресенье о восстановлении движения поездов по одному пути, отмечая, что восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются. "Движение поездов на перегоне Хлевище – Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда, в 20.00 восстановлено в полном объеме. В настоящее время все поезда следуют согласно расписанию" - говорится в сообщении. По данным ЮВЖД, восстановительные работы на перегоне, включая уборку опрокинутых вагонов, продолжаются, но они не влияют на график движения поездов.

https://ria.ru/20230611/dvizhenie-1877541262.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков