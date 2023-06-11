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Движение поездов под Белгородом восстановили - РИА Новости, 11.06.2023
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21:38 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/dvizhenie-1877568829.html
Движение поездов под Белгородом восстановили
Движение поездов под Белгородом восстановили - РИА Новости, 11.06.2023
Движение поездов под Белгородом восстановили
Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов, восстановлено в полном объеме, сообщает Юго-Восточная... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T21:38
2023-06-11T21:38
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов, восстановлено в полном объеме, сообщает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД). Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе, пострадавших нет. ЮВЖД проинформировала утром в воскресенье о восстановлении движения поездов по одному пути, отмечая, что восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются. "Движение поездов на перегоне Хлевище – Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда, в 20.00 восстановлено в полном объеме. В настоящее время все поезда следуют согласно расписанию" - говорится в сообщении. По данным ЮВЖД, восстановительные работы на перегоне, включая уборку опрокинутых вагонов, продолжаются, но они не влияют на график движения поездов.
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Движение поездов под Белгородом восстановили

В Белгородской области полностью восстановили движение поездов после схода 15 вагонов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда на узловой станции
Товарные поезда на узловой станции - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Товарные поезда на узловой станции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов, восстановлено в полном объеме, сообщает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД).
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе, пострадавших нет. ЮВЖД проинформировала утром в воскресенье о восстановлении движения поездов по одному пути, отмечая, что восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются.
«
"Движение поездов на перегоне Хлевище – Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда, в 20.00 восстановлено в полном объеме. В настоящее время все поезда следуют согласно расписанию" - говорится в сообщении.
По данным ЮВЖД, восстановительные работы на перегоне, включая уборку опрокинутых вагонов, продолжаются, но они не влияют на график движения поездов.
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Вчера, 18:18
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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