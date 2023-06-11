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На железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановили движение
На железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановили движение - РИА Новости, 11.06.2023
На железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановили движение
В Кировском районе Крыма возобновилось движение поездов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T18:18
2023-06-11T18:18
2023-06-11T19:13
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
крымская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. В Кировском районе Крыма возобновилось движение поездов, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений", — написал он в Telegram-канале.Ранее сегодня движение поездов в этом районе прекратилось из-за повреждения железнодорожного полотна. Как сообщил Аксенов, в результате ЧП никто не пострадал. В свою очередь, в пресс-службе оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым "ГрандСервисЭкспресс" заверили, что сбоя в графике движения поездов из-за инцидента не прогнозируется.Во ФГУП "Крымская железная дорога" отметили, что в 18:00 оперативные службы завершили восстановительные работы. Совместно с местным Минтрансом предприятие оперативно организовало перевозку пассажиров со станций Кировская и Владиславовка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), крымская железная дорога
Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Крымская железная дорога
На железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановили движение
Глава Крыма Аксенов сообщил о восстановлении движения на ж/д участке в Кировском районе