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На железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановили движение

На железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановили движение - РИА Новости, 11.06.2023

На железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановили движение

В Кировском районе Крыма возобновилось движение поездов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T18:18

2023-06-11T18:18

2023-06-11T19:13

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

крымская железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. В Кировском районе Крыма возобновилось движение поездов, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений", — написал он в Telegram-канале.Ранее сегодня движение поездов в этом районе прекратилось из-за повреждения железнодорожного полотна. Как сообщил Аксенов, в результате ЧП никто не пострадал. В свою очередь, в пресс-службе оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым "ГрандСервисЭкспресс" заверили, что сбоя в графике движения поездов из-за инцидента не прогнозируется.Во ФГУП "Крымская железная дорога" отметили, что в 18:00 оперативные службы завершили восстановительные работы. Совместно с местным Минтрансом предприятие оперативно организовало перевозку пассажиров со станций Кировская и Владиславовка.

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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), крымская железная дорога