https://ria.ru/20230611/dtp-1877504075.html
В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей
В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 11.06.2023
В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Каширском шоссе, в районе станции метро Домодедовская, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:23
2023-06-11T13:23
2023-06-11T13:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Каширском шоссе, в районе станции метро Домодедовская, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Каширском шоссе (в районе станции метро Домодедовская) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в область осуществляется по одной полосе, в центр - по двум полосам", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20230606/dtp-1876514461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей
В Москве на Каширском шоссе в районе Домодедовской столкнулись несколько автомобилей