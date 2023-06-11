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В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 11.06.2023
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13:23 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/dtp-1877504075.html
В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей
В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 11.06.2023
В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Каширском шоссе, в районе станции метро Домодедовская, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:23
2023-06-11T13:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Каширском шоссе, в районе станции метро Домодедовская, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Каширском шоссе (в районе станции метро Домодедовская) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в область осуществляется по одной полосе, в центр - по двум полосам", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20230606/dtp-1876514461.html
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Дарья Буймова
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей

В Москве на Каширском шоссе в районе Домодедовской столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Каширском шоссе, в районе станции метро Домодедовская, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На Каширском шоссе (в районе станции метро Домодедовская) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в область осуществляется по одной полосе, в центр - по двум полосам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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