https://ria.ru/20230611/dtp-1877504075.html

В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей

В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 11.06.2023

В Москве на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Каширском шоссе, в районе станции метро Домодедовская, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T13:23

2023-06-11T13:23

2023-06-11T13:23

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Каширском шоссе, в районе станции метро Домодедовская, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Каширском шоссе (в районе станции метро Домодедовская) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в область осуществляется по одной полосе, в центр - по двум полосам", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230606/dtp-1876514461.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва