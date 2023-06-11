https://ria.ru/20230611/dtp-1877500615.html

На трассе в Калмыкии произошло смертельное ДТП с грузовиком

На трассе в Калмыкии произошло смертельное ДТП с грузовиком - РИА Новости, 11.06.2023

На трассе в Калмыкии произошло смертельное ДТП с грузовиком

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Калмыкии, шесть человек, включая двоих несовершеннолетних, погибли, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:50

2023-06-11T12:50

2023-06-11T12:59

происшествия

авто

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Калмыкии, шесть человек, включая двоих несовершеннолетних, погибли, сообщает МВД по республике.Авария произошла в воскресенье утром на 132-м километре ФАД Р-216, в районе села Хулхута. Столкнулись Lada Largus и грузовик Volvo."По предварительной информации, в результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автомашины Lada, среди которых 2 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

https://ria.ru/20230611/pozhar-1877499896.html

республика калмыкия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, республика калмыкия