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Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 11.06.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T02:07
2023-06-11T02:07
2023-06-11T02:07
специальная военная операция на украине
петровский район
сцкк
нато
донецкая народная республика
донецк
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...01.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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петровский район, сцкк, нато, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Донецк
Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов "натовского" калибра