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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 11.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:07 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/donetsk-1877456258.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 11.06.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T02:07
2023-06-11T02:07
специальная военная операция на украине
петровский район
сцкк
нато
донецкая народная республика
донецк
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...01.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230611/vzryvy-1877455921.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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петровский район, сцкк, нато, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Донецк
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома в Донецке
Разрушенная стена дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушенная стена дома в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...01.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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