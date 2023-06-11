Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Еленовке
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска с 12.20 по 15.00 выпустили 14 снарядов по Донецку и Еленовке, сообщает в телеграм-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - сообщает представительство.
В Донецке обстрелам подверглись Куйбышевский и Киевский районы, по ним в 12.20 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Позже украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район, в 14.40 выпустив по нему еще пять снарядов калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.